Источник заразы: чем и как дезинфицировать смартфон без вреда для устройства

Доктор Юрасов: смартфоны переносят опасные бактерии

Постоянная обработка мобильных телефонов сопоставима с мытьем рук, поскольку при контакте устройств с кожей на их поверхности могут переноситься опасные микроорганизмы — вирусы с липидной оболочкой и устойчивые штаммы бактерий. Об этом Газете.ру сообщил доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Эксперт посоветовал обрабатывать средства при помощи растворов на основе изопропилового спирта (концентрация 70-75%) и этилового спирта. По его словам, они эффективно справляются со всеми бактериями и вирусами, но относительно безопасны для олеофобного покрытия дисплея.

При этом Юрасов призвал избегать средства на основе хлора или пероксида водорода, которые, несмотря на эффективность, могут повредить пластиковые элементы и резиновые уплотнители.

«Категорически не рекомендуется распылять антисептик непосредственно на устройство. Жидкость может проникнуть под защитные мембраны в области разъемов зарядки, динамиков и микрофонов, что со временем приведет к окислению контактов и ухудшению качества звука», — подчеркнул он.

Доктор рекомендует аккуратно протирать поверхности смартфона при помощи безворсовой салфетки из микрофибры или аналогичного мягкого материала. Зоны вокруг камер, порты или аудиоразъемы следует обрабатывать ватной палочкой, после чего устройство должно высохнуть в выключенном состоянии в течение одной-двух минут.

