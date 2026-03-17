Кононенко: на госуслугах появилась возможность подать заявку в отряд космонавтов

На портале госуслуг впервые появилась возможность подать заявление для участия в отборе космонавтов «Роскосмоса». Об этом журналистам ТАСС рассказал исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина и Герой России Олег Кононенко.

По его словам, у обновленной процедуры набора космонавтов есть две главные отличительные особенности — подача заявки через госуслуги и применение искусственного интеллекта (ИИ). Окончательное решение будут принимать люди, но они смогут воспользоваться современными методиками анализа данных претендентов.

«Существенно расширяется круг претендентов, которые могут подать документы. Чем больше возможностей будет иметь каждый конкретный человек и чем больше будет способов подачи заявки на отбор в отряд космонавтов, тем более широкий охват населения мы получим», — подчеркнул Кононенко.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Он пройдет в два этапа — подача документов и очное тестирование. В течение 2026 года планируется отобрать от четырех до шести кандидатов, а в начале 2027-го начнется общекосмическая подготовка. Те. кто пройдет все процедуры, сможет отправиться в космос через пять-семь лет.

Претенденты на место в отряде должны обладать рядом качеств — возраст не более 35 лет по состоянию на конец 2025 года, высшее образование в сфере точных, естественных или медицинских наук (средний балл не ниже 4), а также трудовой стаж по профессии не менее трех лет. Будущие космонавты должны быть здоровыми и физически крепкими — готовые к перегрузкам и работе в экстремальных условиях.

