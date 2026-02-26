Весомый шаг: «Роскосмос» подготовит первого космонавта из Мьянмы

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Глава ведомства Дмитрий Баканов встретился с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом.



Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

«Роскосмос»: Россия готова обеспечить подготовку космонавта из Мьянмы

«Роскосмос» готов обеспечить подготовку первого космонавта из Мьянмы. Об этом сообщила госкорпорация 26 февраля по итогам визита своей делегации в Нейпьидо.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и генеральный директор Мьянманского космического агентства доктор Сое Мьинт Маунд подписали меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

«Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой», — заверил Баканов.

В рамках реализации проекта российская сторона готова обеспечить отбор и подготовку первого космонавта из республики.

Кроме того, достигнуты договоренности о размещении в Мьянме станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС и станции слежения за космическими объектами. Под строительство уже выделена площадка.

Руководство Мьянмы также выразило заинтересованность в участии в проекте запуска студенческих наноспутников. Для местных студентов и школьников, интересующихся космосом, выступил с лекциями легендарный космонавт Сергей Крикалев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Роскосмос» опубликовал фото ночного Санкт-Петербурга, сделанное с высоты около 400 километров.


