Россиянам напомнили о наказании за мат вплоть до 15 суток ареста

Юрист предупредил, что нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство.

За использование матерных слов россиянам может грозить наказание вплоть до 15 суток административного ареста. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ „мелкое хулиганство“. За такими действиями последует административный штраф от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — объяснил он.

Юрист подчеркнул, что за мат в адрес конкретного человека наступает ответственность по статье 5.61 КоАП РФ «оскорбление». В этом случае штраф для граждан составляет до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц наказание по этой статье достигает 50 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки по изящной словесности, которые могли бы отучить подростков от нецензурной лексики.

«С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — заявлял заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Эксперты отметили, что профилактика и разъяснительная работа с молодежью могут быть эффективнее штрафов, однако административные меры остаются основным инструментом борьбы с нарушителями общественного порядка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стирка по ночам может также обернуться для россиян штрафом.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Это не конкуренция: ФАС попросили проверить бизнес на предмет «зарплатного сговора»
Едва хватает на жизнь? Владимир Пресняков рассказал о заработках сына в США
«Было спонтанно»: SHAMAN — о том, как делал предложение Мизулиной
«Терпеть беспредел нельзя»: Распутина заявила об угрозе выселения из-за бывшей ее мужа
Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Лечение, лекарства, зарплата: что можно взыскать с заболевших коллег при заражении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео