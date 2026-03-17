Триумфаторов Паралимпиады встретили в Москве: 12 медалей на шестерых

В Москве сегодня встретили наших спортсменов, чей сенсационный успех на Паралимпиаде в Италии сейчас обсуждает весь мир. 12 медалей на шестерых — поистине историческое достижение. Россияне оказались сильнее многих сборных. На Родине атлетов чествовали как национальных героев, которые еще раз доказали, что нет ничего невозможного. Корреспондент «Известий» Линар Гиннатулин одним из первых с ними пообщался и поздравил с победой.

Под аплодисменты и возгласы поддержки спортсмены выходят из зоны прилета. И сразу — цветы, объятия, фотографии и автографы. В московском аэропорту встречают настоящих героев.

Родственники, болельщики и журналисты собрались здесь, чтобы первыми поздравить команду после триумфального выступления на Паралимпиаде. Шесть человек, двенадцать медалей и третье место в общем зачете.

Восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые — результат всего шести российских атлетов. Для сравнения, у лидеров турнира, сборной Китая, было допущено 70 спортсменов. У серебряных призеров — сборной США — 68. А, например, занявшая четвертое место Италия была представлена 42 спортсменами. Но именно наша команда доказала: решает не число, а характер и мастерство.

Варвара Ворончихина стала настоящим открытием Игр. У нее полный комплект наград. Она стала второй в гигантском слаломе, третьей в скоростном спуске и олимпийской чемпионкой в супергиганте.

Во время своей речи, уже в аэропорту, от волнения не могла подобрать слова, но болельщики дали понять, что она и так любимица публики.

«Спасибо большое за поддержку», — поблагодарила двукратная паралимпийская чемпионка 2026 года по горнолыжному спорту Варвара Ворончихина.

Еще одна героиня соревнований — лыжница Анастасия Багиян. Она выступала в категории спортсменов с нарушением зрения и проходила дистанции вместе со своим ведущим Сергеем Синякиным.

«Конечно, поначалу были какие-то моменты. Но это тот период, когда притирались, знакомились, а дальше их не стало», — поделилась трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян.

На трассе они работают как единая команда. Ведущий задает направление и темп, подсказывает каждое движение. Именно эта связка принесла сборной сразу три золотые медали — важный вклад в общий результат маленькой, но очень сильной команды.

«Это не только работа спортсмена, да, мы не умаляем его достоинств и подготовки, это работа сервиса, работа тренера. Очень много факторов должно было сложиться, чтобы получился хороший результат», — отметил ведущий спортсмен, сопровождающий Анастасии Багиян Сергей Синякин.

Иван Голубков уже много лет считается одним из лидеров российской сборной. На Играх он выступал в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первая гонка сложилась неудачно, но спортсмен не опустил руки. Его стальной характер помог переломить ситуацию и добиться поставленной цели.

«Первая гонка не задалась же у меня вообще. Я расстроился, подумал — зря приехал сюда. Собрался и показал результат. Достойно я считаю», — сказал двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года Иван Голубков.

Сегодня для этих спортсменов главное — просто вернуться домой и разделить эту победу с теми, кто ждал их все это время. И, судя по тому, как их встречают, эта победа действительно стала общей.

