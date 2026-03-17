Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае

Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Без матери у него не было бы шансов выжить.

Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае

Фото: Сайт Хабаровского края

Брошенного матерью медвежонка спасли в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом сообщило управление охотничьего хозяйства региона.

«В управление охотничьего хозяйства поступил сигнал: в берлоге обнаружен медвежонок. Его мать, испугавшись чего-то, убежала в лес и не вернулась. Наши сотрудники оперативно выехали на место», — сообщило ведомство.

Малыш остался один в берлоге, но его быстро обнаружили. Без матери у него не было бы шансов выжить. Известно, что физически медвежонок не пострадал.

В данный момент животное находится в реабилитационном центре под наблюдением ветеринаров. Специалисты делают все возможное, чтобы выходить детеныша и затем подготовить его к самостоятельной жизни, чтобы вернуть в дикую природу.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили беременную телочку. Она должна принести потомство уже летом. Политик пообещал, что в президентском хозяйстве корову будут содержать в хороших условиях.

