Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае

Брошенного матерью медвежонка спасли в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом сообщило управление охотничьего хозяйства региона.

«В управление охотничьего хозяйства поступил сигнал: в берлоге обнаружен медвежонок. Его мать, испугавшись чего-то, убежала в лес и не вернулась. Наши сотрудники оперативно выехали на место», — сообщило ведомство.

Малыш остался один в берлоге, но его быстро обнаружили. Без матери у него не было бы шансов выжить. Известно, что физически медвежонок не пострадал.

В данный момент животное находится в реабилитационном центре под наблюдением ветеринаров. Специалисты делают все возможное, чтобы выходить детеныша и затем подготовить его к самостоятельной жизни, чтобы вернуть в дикую природу.

