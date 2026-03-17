Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Депутат Керселян напомнил о штрафах до миллиона рублей за борщевик в Подмосковье

Владельцам земельных участков в Московской области необходимо своевременно уничтожать борщевик Сосновского — за несоблюдение требования предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Об этом предупредил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщил ТАСС.

«Предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до одного миллиона рублей», — рассказал Керселян о санкциях для собственников, не избавившихся от ядовитого растения.

По словам депутата, в регионе действует система мониторинга состояния земель. Участки, где выявили борщевик, вносят в геоинформационную систему Московской области. Данные регулярно уточняют, в том числе на основе обращений жителей.

Контроль за выполнением требований ведут муниципальные органы. Проверки проводят в ходе осмотра территории. Власти оценивают, были ли приняты меры по удалению опасного растения.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, вызывающее сильные ожоги при попадании сока на кожу. Оно быстро разрастается и вытесняет другие виды, нанося урон экологии и сельскому хозяйству.

