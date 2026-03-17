Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Элина Битюцкая
В регионе действует система мониторинга, а участки с ядовитым растением вносят в специальную геоинформационную систему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Владельцам земельных участков в Московской области необходимо своевременно уничтожать борщевик Сосновского — за несоблюдение требования предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Об этом предупредил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщил ТАСС.

«Предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до одного миллиона рублей», — рассказал Керселян о санкциях для собственников, не избавившихся от ядовитого растения.

По словам депутата, в регионе действует система мониторинга состояния земель. Участки, где выявили борщевик, вносят в геоинформационную систему Московской области. Данные регулярно уточняют, в том числе на основе обращений жителей.

Контроль за выполнением требований ведут муниципальные органы. Проверки проводят в ходе осмотра территории. Власти оценивают, были ли приняты меры по удалению опасного растения.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, вызывающее сильные ожоги при попадании сока на кожу. Оно быстро разрастается и вытесняет другие виды, нанося урон экологии и сельскому хозяйству.

Ранее 5-tv.ru писал о том, получить солидный штраф можно также за использование матерных слов.

Последние новости

13:30
Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь
13:29
В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
13:25
«Словом можно исцелить»: победивший рак Сафронов поддержал Лерчек
13:23
«Чувство гордости»: члены «Молодой Гвардии» встретили российских паралимпийцев
13:18
Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае
13:12
Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Сейчас читают

Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео