Мужчина ранил четверых полицейских в Крыму и поджег свою машину

Евгения Алешина
Местный житель села Стефановка не пустил правоохранителей в свой дом для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

В крымском селе Стефановка местный житель ранил четверых полицейских. Об этом сообщает региональный Следственный Комитет (СК).

Все произошло 16 марта. Мужчина не пустил правоохранителей в дом для проведения оперативно-розыскных мероприятий и выстрелил несколько раз в них из ружья.

«Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение», — сообщили в ведомстве.

Мужчину быстро обезвредили росгвардейцы. Известно, что угрозы жизни сотрудников полиции нет, им оказали медицинскую помощь. Злоумышленника задержали, с ним работают следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливают. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное в 1999 году. Благодаря проведению судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую, которая на момент совершения преступления не была доступна, преступника нашли.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь
13:29
В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
13:25
«Словом можно исцелить»: победивший рак Сафронов поддержал Лерчек
13:23
«Чувство гордости»: члены «Молодой Гвардии» встретили российских паралимпийцев
13:18
Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае
13:12
Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Сейчас читают

Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео