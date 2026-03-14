В Москве раскрыто убийство 9-летней девочки, совершенное в 1999 году

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

В процессе проведения судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую, которая на момент совершения преступления не была доступна, был выявлен мужской генотип.

В Москве раскрыли совершенное в 1999 году убийство ребенка

В Москве раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в канале в мессенджере MAX.

По информации следствия, 24 января 1999 года мужчина, находясь рядом с домом на улице Грекова в Москве, принудил девочку пройти с ним в подвал, где впоследствии изнасиловал ее. Чтобы скрыть преступление, фигурант отвел девочку в заброшенный дом и убил ее.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера».

На первоначальном этапе личность подозреваемого установить не удалось. Однако позднее следователи совместно с криминалистами еще раз подробно изучили материалы дела и ранее собранные доказательства. Также была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Анализ показал, что следы принадлежат неоднократно судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который в настоящее время отбывает наказание за совершение убийства.

«Фигурант доставлен в Москву, где в ходе допроса в статусе подозреваемого он дал признательные показания <…> Следствие намерено провести с ним проверку показаний на месте и предъявить обвинение», — говорится в сообщении СК России.

