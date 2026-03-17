Фундамент нового миропорядка: развитие транспортной логистики станет главной темой МТЛФ в Петербурге

На МТЛФ в Петербурге обсудят транспорт как основу нового миропорядка

Организаторы опубликовали деловую программу Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который впервые пройдет в России с 1 по 3 апреля 2026 года в петербургском КВЦ «Экспофорум». Об этом сообщило Министерство транспорта.

Мероприятие станет новой площадкой для глобального диалога о развитии мировой транспортной системы в эпоху геополитических перемен. В фокусе национальной повестки — активное участие России и продвижение ее технологического потенциала в рамках существующих масштабных логистических проектов.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев подчеркнул уникальную роль страны в мировой транспортной системе.

«Россия, обладая уникальным географическим положением, исторически выступает одним из ключевых звеньев мировой транспортной системы», — отметил вице-премьер.

Всего в деловой программе запланировали более 40 дискуссий по трем направлениям: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры» и «Цифровизация и будущее транспорта».

Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное транспортной связанности как основе нового миропорядка.

Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению МТЛФ Антон Кобяков заявил, что обеспечение глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров сегодня — одна из приоритетных национальных целей.

«Старый миропорядок уходит в прошлое, и на его месте формируется новая архитектура равной и неделимой безопасности в Евразии», — подчеркнул Кобяков.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что Россия становится площадкой для обсуждения развития мировой логистики, предлагая партнерам альтернативные коридоры.

«Благодаря накопленному опыту мы готовы стать ключевым логистическим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, предлагая надежные пути для доставки грузов», — заявил Никитин.

Участники форума обсудят синхронизацию национальных планов по расширению транспортной инфраструктуры Большой Евразии, обеспечение связанности России и Африки, развитие новых маршрутов и их интеграцию в мировую сеть, а особое внимание уделят вопросам новой мобильности, внедрению автономных систем и искусственного интеллекта, а также будущему транспортного образования.

Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на транспортный форум в Россию приедут представители более 60 стран. В Северной столице ожидаются делегации из Китая, Индии, Белоруссии, Саудовской Аравии и других стран.

