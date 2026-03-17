Альпийский развод: почему мужчины бросают спутниц на горных тропах

The Guardian: мужчины бросают спутниц на горных тропах из-за своего эго

В социальных сетях набирает популярность термин «альпийский развод», описывающий ситуации, когда мужчины оставляют своих партнерш в опасных условиях во время походов или восхождений. Об этом сообщило издание The Guardian.

Психологи и эксперты по активному отдыху отмечают, что подобные инциденты часто связаны с проявлением мужского эго, плохой коммуникацией и неверной расстановкой приоритетов в паре.

Жительница Лос-Анджелеса по имени Мэри-Джейн рассказала, как ее бывший кавалер в национальном парке Зайон в США ушел вперед без объяснений. Он оставил ее одну на сложном маршруте, а вниз спускался уже с другой женщиной.

«Мужественность, кажется, играет роль в том, как „альпийский развод“ проявляется в реальной жизни», — отметил психотерапевт Дориэль Жаков.

Специалист подчеркнул, что акцент на силе и стоицизме заставляет некоторых мужчин игнорировать нужды близкого человека ради личных спортивных достижений.

Примеры такого поведения могут быть трагичными. Недавно в Австрии альпинист-любитель был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Он бросил свою истощенную девушку на вершине горы Гросглокнер. Мужчина не накрыл ее спасательным одеялом и отказался от помощи спасателей по телефону. Позже он признался, что «бесконечно сожалеет».

«В этом есть элемент мужского эго, который не обязательно является злым или злонамеренным, но обычно оказывает негативное влияние на партнера», — поделилась фотограф и бывший редактор журнала Climbing Джули Эллисон.

Распространение историй в соцсетях показывает, что женщины часто чувствуют себя уязвимыми из-за зависимости от спутника в незнакомой местности.

По мнению экспертов, если вы приглашаете кого-то в поход, вы становитесь для него гидом и должны ориентироваться на темп самого медленного участника группы, чтобы избежать психологических травм и опасности для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.