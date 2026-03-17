В Екатеринбурге мужчина надругался над первоклассником и скинул его тело в озеро

Дарья Орлова
Он спрятал мальчика в мешок и утяжелил его куском бетона.

В Екатеринбурге суд вынес решение по делу о похищении и жестокой расправе над ребенком. О результатах разбирательства сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, преступление произошло весной 1995 года. Борис Субботин вместе со знакомым решил вымогать деньги у семьи школьника. Мужчина обманом посадил первоклассника в автомобиль и вывез его к озеру Свакуль, расположенному недалеко от улицы Коммунистической.

На берегу водоема, как установил суд, злоумышленник превысил первоначальный план и решил избавиться от ребенка, чтобы скрыть похищение. Он начал душить мальчика, изнасиловал его, а затем нанес удары по голове тяжелым предметом.

Затем преступник поместил пострадавшего в полиэтиленовый мешок, утяжелил его куском бетона и сбросил в воду. На следующий день вместе с сообщником он направил родителям школьника записку с угрозами и требованием крупного выкупа за «возвращение» сына.

В 1995 году выйти на след преступника не удалось. Установить личность подозреваемого следствию удалось только в марте 2025 года — ключевую роль сыграла проверка по базе ДНК ранее судимых лиц. Выяснилось, что Борис Субботин уже привлекался к уголовной ответственности: в 1992 году его осудили за кражу, в 1998-м — за причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2013 году — за побои.

Помимо обвинения в убийстве, мужчине вменили вымогательство, похищение человека и совершение насильственных действий сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Последние новости

18:14
Падение с высоты: в Волгограде спасают жизнь несовершеннолетней
18:10
Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне
18:05
Альпийский развод: почему мужчины бросают спутниц на горных тропах
18:05
Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой
18:01
Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области
17:57
Вспышка менингита в Великобритании: от клубных вечеринок до смерти троих человек

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео