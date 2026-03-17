Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области

В городе Богородицке Тульской области следователи начали уголовное производство после происшествия с падением ледяной глыбы на женщину и ее новорожденного сына. О случившемся сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В марте текущего года из-за несвоевременной расчистки кровли здания от наледи произошло обрушение снежных масс на заявительницу и ее новорожденного сына, находившегося в коляске», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел возле двухэтажного жилого дома на улице Урицкого. Скопившийся на крыше снег вместе с наледью сорвался вниз в тот момент, когда женщина проходила мимо с коляской. После случившегося младенцу потребовалась медицинская помощь.

По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Усову представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

