Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области

Обычная прогулка у дома закончилась трагедией.

Ледяная глыба с крыши обрушилась на мать с ребенком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В городе Богородицке Тульской области следователи начали уголовное производство после происшествия с падением ледяной глыбы на женщину и ее новорожденного сына. О случившемся сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В марте текущего года из-за несвоевременной расчистки кровли здания от наледи произошло обрушение снежных масс на заявительницу и ее новорожденного сына, находившегося в коляске», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел возле двухэтажного жилого дома на улице Урицкого. Скопившийся на крыше снег вместе с наледью сорвался вниз в тот момент, когда женщина проходила мимо с коляской. После случившегося младенцу потребовалась медицинская помощь.

По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Усову представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее на авиационном предприятии в Иркутске произошло обрушение эстакады, в результате чего пострадали работники. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП случилось утром во время проведения испытаний авиационного двигателя. По предварительной информации, травмы получили семь сотрудников завода. Четверых из них госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана на месте, после чего их направили на амбулаторное лечение.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Падение с высоты: в Волгограде спасают жизнь несовершеннолетней
18:10
Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне
18:05
Альпийский развод: почему мужчины бросают спутниц на горных тропах
18:05
Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой
18:01
Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области
17:57
Вспышка менингита в Великобритании: от клубных вечеринок до смерти троих человек

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео