Семь человек пострадали при обрушении эстакады в Иркутске

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Что случилось в Иркутске

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

На авиазаводе в Иркутске обрушилась эстакада, есть раненые. Об этом 12 марта сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел сегодня утром во время испытаний двигателя самолета. Травмы получили семеро сотрудников предприятия, четверо из них доставлены в больницы. Остальных осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение.

Губернатор области Игорь Кобзев подчеркнул, что в настоящее время проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств случившегося и принятия мер по обеспечению соблюдения требований безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ледяная глыба упала на женщину на Мясницкой улице в Москве. От полученных повреждений прохожая скончалась на месте происшествия. До этого в Тульской области обрушилась кровля в одном из цехов завода по производству металлоконструкций. Причиной стало скопление льда и снега на площади 1200 квадратных метров. Жертвой происшествия стал один человек.

