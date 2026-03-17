Новая подружка обезьянки Панча похожа на его плюшевую игрушку

В зоопарке японского города Итикава у знаменитой обезьянки Панча появилась подруга, похожая на игрушку, к которой тот был привязан долгое время. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

Посетители сняли на видео, как детеныш макаки проводит время с самкой примерно своего возраста — они бегают по вольеру, обнимаются и даже целуются.

Пользователи соцсетей уже окрестили Моэ «девушкой» Панча и с юмором заметили, что окрас ее шерстки подозрительно напоминает цвет любимой игрушки малыша — плюшевого орангутана из IKEA, который долгие месяцы заменял ему мать.

История Панча началась 26 июля 2025 года. Мать отказалась от него сразу после рождения, предположительно, из-за стресса, неопытности или аномальной жары.

Для детенышей макак критически важен тактильный контакт — в дикой природе они буквально вцепляются в шерсть матери, чувствуя защиту. Чтобы восполнить эту пустоту, специалисты подложили Панчу мягкие игрушки. Среди вороха плюшевых зверей малыш решил привязаться к игрушечному орангутану.

В январе 2026 года окрепшего малыша решили вернуть в общий вольер к другим обезьянам.

Душераздирающие видео, снятые в зоопарке, разлетелись по соцсетям: детеныш, прижимающий к себе плюшевого друга, сидел в стороне от шумной стаи.

Другие макаки толкали его, отгоняли. Однажды взрослая особь даже набросилась на малыша, протащив его по земле. После этого Панч в ужасе бросился не к людям за стекло, а к своей игрушечной маме, обнимая орангутана и пряча мордочку в его искусственном мехе.

Сам зоопарк при этом настаивает: Панча никто не обижал. Просто в обезьяньем обществе действуют строгие иерархические законы.

