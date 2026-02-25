Ждали все: брошенного мамой детеныша макаки Панча наконец обняли

Брошенного мамой детеныша макаки Панча наконец обняла взрослая особь

В зоопарке Итикавы произошло событие, которое растрогало тысячи людей по всему миру. Детеныш макаки по кличке Панч, которого мать бросила сразу после рождения, наконец дождался объятий от взрослого сородича. Об этом сообщили представители зоопарка в соцсети Х.

На кадрах, распространившихся в интернете, видно, как взрослая обезьяна сама подходит к Панчу. Она перепрыгивает через него и его плюшевую «маму» и заключает детеныша в объятия.

Шестимесячная обезьянка неожиданно стал сенсацией в начале февраля. Все началось, когда зоопарк опубликовал снимок детеныша, отчаянно цепляющегося за мягкую игрушку-орангутана из IKEA. Кадр сопровождался подписью о том, что его бросила мать. Фото набрало более пяти миллионов просмотров, а хэштег #HangInTherePunch разлетелся по соцсетям.

Панч родился 26 июля прошлого года. Мать отказалась от него сразу после рождения — предположительно, из-за стресса, неопытности или аномальной жары. Вес новорожденного составлял всего около 500 граммов.

Другие самки в стае не проявили интереса к малышу. Поэтому сотрудники зоопарка выкармливали сироту из бутылочки и дали ему мягкую игрушку, чтобы компенсировать отсутствие материнского контакта. Детеныши макак инстинктивно цепляются за мать — это важно и для чувства безопасности, и для развития мышц.

Панчу предложили несколько игрушек, но он выбрал орангутана Djungelskog из IKEA — мягкого, крупного и похожего на примата. Игрушка стала для него «приемной матерью»: он спит с ней, носит ее с собой и даже защищает от других обезьян.

Сейчас Панч бегает к плюшевой «маме» всякий раз, когда его обижают сородичи. Многие посетители зоопарка признавались, что видеть страдания малыша было невыносимо.

В следующие выходные после публикации фото зоопарк посетили около восьми тысяч человек — вдвое больше, чем годом ранее в тот же период.

Теперь же трогательный момент объятий дает надежду, что история обезьянки-сироты все-таки закончится добром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.