Изменился до неузнаваемости: 15-летнему подростку удалили выросший в носу зуб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Речь идет о доброкачественной тератоме — редком эмбриональном образовании.

Из-за чего на теле могут вырасти зубы

Фото: © РИА Новости/Филатовская больница

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве врачи удалили 15-летнему подростку выросший в носу зуб

Столичные медики провели сложное хирургическое вмешательство 15-летнему юноше, у которого в полости носа обнаружили зуб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Подросток обратился к врачам из-за выраженной асимметрии лица и проблем с дыханием. Первичное обследование он прошел в частной клинике, после чего родители приняли решение направить его в Филатовскую детскую больницу.

Специалисты приняли решение о проведении операции с доступом через верхнюю десну. В ходе вмешательства хирурги выявили новообразование, внутри которого находился зуб.

«Мальчику нужно было провести операцию по Колдуэлу-Люку, то есть обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть ему возможность нормально дышать. Сделав разрез, врачи обнаружили новообразование, внутри которого и находился зуб», — уточнили сотрудники.

Фото: Telegram/Московская медицина/dzdmos

Удаленные ткани направили на гистологическое исследование. Выяснилось, что речь шла о доброкачественной тератоме — редком эмбриональном образовании, которое может содержать элементы, нехарактерные для области его расположения: волосы, костные структуры или зубы.

По словам хирурга-оториноларинголога Вугара Достиева, ключевой задачей было полностью удалить опухоль, не повредив окружающие ткани.

«Наша осторожность полностью оправдалась, здесь было важно удалить новообразование единым комплексом, что мы и сделали. Проведение такой редкой и успешной операции стало возможным благодаря работе мультидисциплинарной команды», — подытожил Достиев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
