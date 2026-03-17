Изменился до неузнаваемости: 15-летнему подростку удалили выросший в носу зуб

В Москве врачи удалили 15-летнему подростку выросший в носу зуб

Столичные медики провели сложное хирургическое вмешательство 15-летнему юноше, у которого в полости носа обнаружили зуб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Подросток обратился к врачам из-за выраженной асимметрии лица и проблем с дыханием. Первичное обследование он прошел в частной клинике, после чего родители приняли решение направить его в Филатовскую детскую больницу.

Специалисты приняли решение о проведении операции с доступом через верхнюю десну. В ходе вмешательства хирурги выявили новообразование, внутри которого находился зуб.

«Мальчику нужно было провести операцию по Колдуэлу-Люку, то есть обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть ему возможность нормально дышать. Сделав разрез, врачи обнаружили новообразование, внутри которого и находился зуб», — уточнили сотрудники.

Фото: Telegram/Московская медицина/dzdmos

Удаленные ткани направили на гистологическое исследование. Выяснилось, что речь шла о доброкачественной тератоме — редком эмбриональном образовании, которое может содержать элементы, нехарактерные для области его расположения: волосы, костные структуры или зубы.

По словам хирурга-оториноларинголога Вугара Достиева, ключевой задачей было полностью удалить опухоль, не повредив окружающие ткани.

«Наша осторожность полностью оправдалась, здесь было важно удалить новообразование единым комплексом, что мы и сделали. Проведение такой редкой и успешной операции стало возможным благодаря работе мультидисциплинарной команды», — подытожил Достиев.

