Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 23 0

Мужчины проводили гидравлические испытания сетей водоснабжения.

Трое рабочих погибли от метана в коллекторе под Самарой

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В Самарской области три человека погибли из-за отравления парами метана в канализационном коллекторе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел 17 марта в Новокуйбышевске на территории одного из предприятий. Погибшие рабочие занимались испытанием гидросетей.

«Трое мужчин были найдены в камере колодца на территории предприятия в Новокуйбышевске. Они проводили гидравлические испытания сетей воды. Три человека скончались во время работы», — отметил источник.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление парами метана, скопившимися в коллекторе. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают следователи.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

