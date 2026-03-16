Два человека катались на каноэ и попали под винты речного трамвая в Москве

Дарья Орлова
Отделаться испугом не получилось.

Два человека попали под винты речного трамвая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Напротив причала Фили на западе Москвы двое человек, катавшихся на каноэ по Москве-реке, подплыли близко к речному трамваю. В какой-то момент судно начало движение задним ходом, и лодка попала под его винты. Как уточнил источник 5-tv.ru, один человек погиб, а другой самостоятельно выбрался на сушу.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщали, что после столкновения судна с каноэ поступило сообщение о пожаре в районе причала «Фили» со стороны парка.

В ГКУ «Организатор перевозок» сообщили корреспонденту MSK1.RU, что причиной аварии стали люди, находившиеся в лодке: они нарушили правила движения по акватории. В частности, использование маломерных плавсредств на судоходном участке реки запрещено.

После инцидента транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве уточнили, что специалисты намерены установить все детали происшествия и оценить, соблюдались ли нормы законодательства, касающиеся безопасности судоходства.

Одновременно столичный департамент транспорта временно приостановил работу причала «Парк Фили». Власти пояснили, что остановка связана с техническими причинами, поэтому речные электросуда по первому маршруту сейчас следуют лишь до причала «Сердце столицы».

Два человека катались на каноэ и попали под винты речного трамвая в Москве
