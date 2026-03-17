Седьмой арест чиновника за полгода: что известно о задержании главы Минздрава Кубани

О громком коррупционном скандале в Краснодарском крае. По подозрению в мошенничестве там задержан министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. По нашим данным, чиновник проходит по делу о незаконном приобретении недвижимости на сумму более миллиарда рублей. Десятки квартир, апартаментов и земельных участков. Чем еще владел глава Минздрава — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Силовики пришли к министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову. Пока следователи допрашивают чиновника и пытаются распутать клубок его афер, появились данные о масштабах накопленного семьей Филипповых добра.

Цифры выглядят как опись имущества олигарха, а не скромного госслужащего. По предварительным оценкам, общая стоимость активов задержанного главы Минздрава приближается к астрономической сумме в один миллиард рублей.

«Филиппов трудоустраивал на различные должности в медицинские учреждения своих родственников и друзей. Которые фактически не выполняли те фунцкии, которые были им положены по штатному расписанию», — отметил адвокат Александр Хамимский.

В распоряжении семьи Филиппова обнаружено 57 объектов недвижимости. Сухая статистика этого «золотого портфеля» выглядит следующим образом: 21 квартира общей площадью свыше полутора тысяч квадратных метров; 11 нежилых помещений, раскинувшихся более чем на 4000 «квадратов»; девять земельных участков; семь апартаментов; два частных дома, чья совокупная площадь перевалила за тысячу квадратных метров; а также четыре гаража и три машино-места.

Вопрос о том, как на одну зарплату можно накопить такой «скромный» портфель, пока остается риторическим. Прокуратура уже изучает законность происхождения этих активов: если доказать легальность доходов не удастся, на горизонте семьи Филиппова замаячит перспектива изъятия всего имущества в пользу государства.

Оперативники полагают, что задержание Филиппова — это следствие большого антикоррупционного расследования в Минздраве региона. До этого приходили за вице-губернатором края. Анна Минькова на протяжении десяти лет курировала всю социальную сферу и, по сути, являлась «крестной матерью» краевого здравоохранения. После того, как к Миньковой возникли вопросы, под удар попали и те, кто, вероятно, обеспечивал материальную основу ее системы. Следователей заинтересовала череда странных госконтрактов, заключенных в период ее руководства.

Задержание Филиппова стало седьмым по счету громким арестом высокопоставленных чиновников на Кубани всего за полгода.

В мае 2025 года был задержан первый замминистра природных ресурсов Александр Каинов. Летом под следствие попал вице-губернатор по строительству Александр Нестеренко. Осенью 2025-го в СИЗО отправился вице-губернатор и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В январе 2026 года волна докатилась до транспортной отрасли. Был арестован министр транспорта Алексей Переверзев, а следом за ним — его замы Александр Дашук и Алексей Смаглюк. Силовики вскрыли гигантскую схему по «захвату сферы дорожного строительства».

«Неотратимость наказания и выявление данных фактов близится к 100%», — считает адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов Денис Лейсле.

Теперь к этому списку добавился и глава Минздрава. Если вина Евгения Филиппова в мошенничестве будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Но главный вопрос сейчас не в сроке, а в масштабах. Насколько глубоко коррупция проникла в систему здравоохранения и сколько еще чиновников, прикрывавшихся заботой о людях, на деле построили свое благосостояние на их нуждах?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.