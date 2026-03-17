Сказала «да»: блогер Карина Кросс познакомилась с будущим мужем полгода назад

Блогер Карина Кросс выходит замуж за молодого хоккеиста Марка Рудаковского

Блогер Карина Кросс выходит замуж за хоккеиста Марка Рудаковского, с которым познакомилась полгода назад. Об этом рассказало издание Starhit.

Кросс и Рудаковской познакомились на съемках романтического шоу. Тогда блогер вслепую выбирала одного из пяти претендентов и остановилась именно на молодом хоккеисте.

По информации источника, ради участия в съемках спортсмен взял отпуск и специально приехал из Минска в Москву. Оказалось, что он заранее знал, что будет бороться за внимание звезды. При этом на площадке многие отметили, что молодой человек уверенно чувствовал себя перед камерами и, похоже, не избегал публичности.

Предложение руки и сердца 21-летний спортсмен сделал 33-летней избраннице прямо во время матча Континентальной хоккейной лиги между московским и минским «Динамо». Кросс ответила согласием.

Позже блогер поделилась в соцсетях трогательным роликом с моментом предложения, а также опубликовала романтичные кадры с будущим супругом. На видео пара встречала Новый год, путешествовала и проводила время вместе.

Для Кросс предстоящий брак станет вторым. До этого она была замужем за блогером Евгением Ершовым. Они сыграли свадьбу в 2020 году, однако позже супруги расстались.

