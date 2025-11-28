«Никогда ничего не поздно»: Карина Кросс порассуждала о смене профессии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Знаменитость поддерживает начинания талантливых блогеров не из медийной сферы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Карина Кросс: в любом возрасте можно поменять профессию

Никогда не поздно сменить профессию. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала блогер и телеведущая Карина Кросс.

«Вообще никогда ничего не поздно. <…> Есть огромное количество примеров людей, которые находят себя, свои профессии в абсолютно в разном возрасте. Самое главное — это желание. А если что-то не идет, значит, не такое сильное желание», — отметила знаменитость.

Кросс призналась, что с удовольствием следит за людьми, которые занимаются чем-то, далеким от медиасферы. Она встречала огромное количество интересных видеороликов в социальных сетях, которые создавали представители совершенно разных профессий. Причем нередко такие посты набирают миллионы просмотров.

Ценит интернет-знаменитость и талант. Если у человека есть способности, то почему он не должен их проявлять? Это касается, в том числе, и творческих сфер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Карина Кросс готовится покорять мир кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

