«Слишком трагична для меня»: Лолита отказалась от сравнений с Мэрилин Монро

Мария Гоманюк
Артистка пояснила, что у нее иной характер и сценическая сущность, нежели у секс-символа 1950-х годов.

Певица Лолита Милявская любит сравнение с Лайзой Миннелли

Певица Лолита Милявская заявила, что не считает корректным сравнивать себя с американской исполнительницей и актрисой Мэрилин Монро. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение».

По словам артистки, образ американской кинозвезды слишком трагичен и не соответствует ее собственной натуре.

Милявская пояснила, что у нее иной характер и сценическая сущность. Она отметила, что Монро обладала мягкой, хрупкой природой, тогда как ее собственный образ более жесткий и самостоятельный, поэтому ей ближе оставаться собой, а не ассоциироваться с легендарной голливудской актрисой.

«А вы знаете, какая тут фигня в Мэрилин Монро? Дело в том, что все блондинки и брюнетки похожи. А брюнетки, чем старше они, тем ленивее становятся, поэтому стрижки становятся короче», — иронично отметила звезда.

Также певица добавила, что сравнения с известными артистами встречает регулярно. Например, поклонники иногда находят сходство с американской актрисой и певицей Лайзой Миннелли. При этом, призналась Милявская, подобные параллели ее скорее радуют, поскольку речь идет о выдающихся представителях сцены.

«Слушайте, когда мне говорят, что я похожа на очень крутых людей, я только радуюсь. Вот. А, ну, Мэрилин Монро слишком трагична для меня, и у нее слишком высокая тесситура голоса», — пояснила исполнительница.

Говоря о Миннелли, исполнительница вспомнила, что та недавно выпустила книгу воспоминаний, вызвавшую резонанс в мире шоу-бизнеса. Милявская, в свою очередь, рассказала, что у нее тоже накопилось немало историй, однако публиковать мемуары она пока не планирует. Поэтому, по ее словам, она предпочитает оставаться просто Милявской — со своим характером, историей и творческим путем.

«Но я сказала, что пока все живы и я жива, я не оставлю ни одного воспоминания, чтоб не нагадить никому в душу. Поэтому я останусь Милявской, которая чуть-чуть напоминает Лайзу Миннелли», — подытожила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лолите Милявской пришлось вызвать скорую из-за курения. Теперь артистка изо всех сил борется с пагубной привычкой.

