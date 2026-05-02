Путин подписал закон об условиях использования ИИ-образов в агитации на выборах

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Документ разрешает избирательным объединениям применять цифровой образ и голос кандидата, однако с рядом оговорок.

Фото: © РИА Новости/ Михаил Метцель

России Владимир Путин подписал закон, который регулирует использование созданных искусственным интеллектом (ИИ) образов и голосов людей в предвыборной агитации. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, применять в агитационных материалах изображение или голос гражданина, созданные с помощью ИИ, можно только при наличии его письменного согласия. При этом человек должен быть совершеннолетним.

Также закон разрешает избирательным объединениям использовать цифровой образ и голос кандидата, которого они выдвинули. Сам кандидат тоже сможет применять свои ИИ-копии в агитации, в том числе на изображениях с неопределенным кругом лиц.

Отдельное требование касается людей, которые связаны с иностранными агентами. Если в агитации используется их изображение или голос, материалы должны сопровождаться специальной пометкой.

Ранее законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. Изменения внесли в законодательство об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в России ввели нормативы по внедрению ИИ в работу ведомств. Путин также поручил интегрировать искусственный интеллект во все крупные отрасли страны.

Последние новости

19:12
Минобороны показало кадры взятия под контроль Мирополья в Сумской области
18:55
ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
18:35
Путин подписал закон об условиях использования ИИ-образов в агитации на выборах
18:20
Рэпер Flo Rida прилетел в Россию с гастролями
18:01
Жара до 25 градусов и первая весенняя гроза ожидаются в Москве
17:48
В Донецке почтили память жертв одесской трагедии в Доме профсоюзов

Сейчас читают

«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео