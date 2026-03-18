Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане

Мурад Устаров
In proshom on byl talantlivym bortsem.

Фото, видео: Алексей Павлишак/ТАСС; Известия; 5-tv.ru

Мощный камнепад, снесший автомобиль с директором школы Раджабом Закарьяевым, произошел в Цунтинском районе Дагестана. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Происшествие случилось на участке дороги Агвали-Кидеро, известном среди местных жителей как «дорога смерти» из-за постоянной угрозы обвалов. На машину, в которой находился Закарьяев, обрушилась груда камней. Под их натиском транспортное средство снесло с дороги, и оно скатилось вниз к реке.

Раджаб, помимо преподавательской деятельности, активно занимался борьбой. В прошлом он участвовал в поединках, в том числе с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ботлихском районе Дагестана больше суток ищут автомобиль, в котором находились три человека. Пропавшие ехали из Махачкалы в сторону села Анди. По предварительным данным, машина могла оказаться под лавиной.

