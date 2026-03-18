На Украине дезертиры стали нападать на спецназ

Спецназ Украины в тыловых районах стал подвергаться нападению со стороны банд дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, в социальных сетях обнаружен некролог о гибели в ДТП командира украинской группы ССО, которая принимала участие в боевых действиях в Сумской области.

При этом агентству заявили, что среди жителей Украины вокруг этого случая вспыхнули споры: одни говорят о последствиях посттравматического расстройства, а другие — о бандах дезертиров, мстящих за установленные заградительные отряды.

Кроме того, собеседник добавил, что в последнее время случаи небоевых потерь среди украинских спецназовцев в тылу возросли.

О случаях дезертирства на Украине говорилось неоднократно. В прошлом году сообщалось, что в Сумской области молодые боевики ВСУ оставляют свои позиции, так как не выдерживают условия службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Ростове-на-Дону осудил мужчину на длительный срок за подготовку теракта в отношении чиновника в Запорожской области по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.