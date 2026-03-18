Месть за заградотряды: дезертиры открыли охоту на украинский спецназ

|
Мурад Устаров
Число небоевых потерь в последнее время увеличилось.

Сколько дезертиров на Украине

Фото: Frank Augstein/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине дезертиры стали нападать на спецназ

Спецназ Украины в тыловых районах стал подвергаться нападению со стороны банд дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, в социальных сетях обнаружен некролог о гибели в ДТП командира украинской группы ССО, которая принимала участие в боевых действиях в Сумской области.

При этом агентству заявили, что среди жителей Украины вокруг этого случая вспыхнули споры: одни говорят о последствиях посттравматического расстройства, а другие — о бандах дезертиров, мстящих за установленные заградительные отряды.

Кроме того, собеседник добавил, что в последнее время случаи небоевых потерь среди украинских спецназовцев в тылу возросли.

О случаях дезертирства на Украине говорилось неоднократно. В прошлом году сообщалось, что в Сумской области молодые боевики ВСУ оставляют свои позиции, так как не выдерживают условия службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Ростове-на-Дону осудил мужчину на длительный срок за подготовку теракта в отношении чиновника в Запорожской области по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:28
«Иттлер против Зелински»: во Франции за пост мэра соревнуются кандидаты с «необычными» фамилиями
3:22
Долина подтвердила дату своего концерта в Санкт-Петербурге
3:12
Салатику быть: в России снизились цены на огурцы
3:00
За счёт работодателя: аллергикам могут дать дополнительные отпуска
2:30
Времени мало: в МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки
2:14
«Угроза для всего мира»: Волочкова об отмене выступлений балерины Захаровой

Сейчас читают

Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео