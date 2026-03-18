Времени мало: в МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

МВД: автомобиль после покупки необходимо зарегистрировать в течение 10 дней

После покупки автомобиля владелец обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет в течение десяти дней. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

Как отметили в ведомстве, такой срок установлен согласно статье восемь федерального закона № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств».

Отсчет начинается со дня подписания договора купли-продажи. За десять суток покупатель должен успеть подать заявление в ГИБДД.

