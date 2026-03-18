Времени мало: в МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Срок установлен согласно статье № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств».

Какой срок регистрации автомобиля после покупки в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

МВД: автомобиль после покупки необходимо зарегистрировать в течение 10 дней

После покупки автомобиля владелец обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет в течение десяти дней. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

Как отметили в ведомстве, такой срок установлен согласно статье восемь федерального закона № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств».

Отсчет начинается со дня подписания договора купли-продажи. За десять суток покупатель должен успеть подать заявление в ГИБДД.

Ранее Союз автостраховщиков предложил запретить в России выплаты по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей. Как правило, автоюристы все чаще выигрывают дела в суде на гораздо более крупные суммы— в связи с тем, что страховая не успевает починить автомобиль за установленные 30 дней.

Новая инициатива предполагает, что компенсацию сможет получить только сам пострадавший или его законный представитель.

Говоря об автомобилях, с начала марта три марки машин повысили цены, а еще три, наоборот, сделали свой транспорт доступнее. Подорожания коснулись «Москвича», Tenet и компании BAIC.

Доступнее стал кроссовер Omoda C7, который подешевел на 230 тысяч рублей. На 300 тысяч снизил цену автомобиль Exeed RX и минивэн GAC M8.

