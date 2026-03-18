«Иттлер против Зелински»: во Франции за пост мэра соревнуются кандидаты с «необычными» фамилиями

Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Оба претендента прошли во второй тур.

Кто победит во втором туре выборов во Франции

Иттлер и Зелински поборются за пост мэра во Франции

За кресло мэра французской коммуны Арси-сюр-Об поборются действующий глава Шарль Иттлер и Антуан Зелински, фамилии которых созвучны с фамилиями политических персонажей — Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского. На это обратило внимание издание Figaro.

Лидером по итогам первого тура стал Иттлер, набравший 37,81% голосов. Зелински поддержали 29,99% избирателей. Между ними с результатом в 32,20% оказалась Анни Соука.

Газета иронично отметила, что второй тур выборов, запланированный на 22 марта, может вызвать интерес у тех, кто увлекается историей и геополитикой. Она также сформулировала противостояние коротко: «Иттлер против Зелинского».

Необычное совпадение фамилий активно обсуждают пользователи социальных сетей: они придумывают мемы и шутливые комментарии. При этом жители коммуны считают, что их больше волнуют реальные дела претендентов на пост.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы пройдут только после завершения конфликта. Однако, по его словам, этот вопрос не является приоритетным для жителей Украины. Об этом писал 5-tv.ru.

