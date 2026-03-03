Зеленский отказался проводить выборы на Украине

Проведение всенародного голосования на Украине станет возможным исключительно после того, как в государстве наступит мир. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Они (выборы. — Прим. ред.), безусловно, состоятся после окончания конфликта», — сказал Зеленский.

При этом политик подчеркнул, что реализация демократических процедур не представляется возможной даже в условиях потенциального временного перемирия. В конце февраля 2026 года Зеленский уже затрагивал тему отсутствия избирательных кампаний, утверждая, что данный вопрос якобы не является приоритетным для рядовых граждан.

В то же время представители российского внешнеполитического ведомства указывали на иные причины такой позиции. В частности, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что официальный Киев ведет активные консультации с западными кураторами, пытаясь найти выгодные для себя сценарии трансформации избирательных процессов на фоне нестабильной внутренней обстановки.

Осенью прошлого года Владимир Зеленский допускал возможность своего ухода с поста президента. В одном из интервью он заявлял, что не ставит перед собой цель бесконечного удержания власти и готов отказаться от участия в будущей предвыборной гонке, если конфликт будет окончательно урегулирован.

