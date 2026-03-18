Мошенники атаковали телефоны россиян на фоне нестабильного интернета

Явление называется СМС-бомбинг.

Мошенники атакуют телефоны россиян десятками и даже сотнями сообщений. И все это за несколько минут. Явление называется СМС-бомбинг.

И, как выяснили «Известия», злоумышленники теперь используют двухэтапную схему обмана. В ходе атаки на телефон жертвы поступают сообщения — якобы от государственных органов, банков, микрофинансовых организаций, онлайн-магазинов и других сервисов. Затем аферисты звонят клиенту. И под видом «мобильного оператора» просят назвать код для прекращения спам-рассылки.

В итоге преступники получают доступ к устройствам и аккаунтам пользователей. Такая схема используется все чаще в условиях нестабильного интернета.

Злоумышленники крадут личные данные через функцию «Секретный чат» в Telegram. Они создают фальшивые сообщения, которые выглядят как уведомления от службы поддержки. Преступники сообщают пользователям, что их аккаунт якобы был использован с нового устройства. Затем жертвам предлагают перейти по ссылке для подтверждения аутентификации.

Мошенники атаковали телефоны россиян на фоне нестабильного интернета
