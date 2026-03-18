От диареи до камней в почках: чем опасен переизбыток витамина С для мужчин

|
Мурад Устаров 25 0

Его эффективность против простуды и других заболеваний пока не доказана.

Чем опасен витамин С в большом количестве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Кондрахин: избыток витамина С может вызвать образование камней в почках

Переизбыток витамина С в организме может привести к неприятным последствиям для здоровья. С исследованием биохимиков из Австралии в беседе с порталом «Ридус» согласился врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По данным ученых, гипервитаминоз витамина С провоцирует диарею, тошноту, болезненные спазмы в животе и повышение риска образования камней в почках у мужчин. Кондрахин подтвердил эти выводы.

«Гипервитаминоз витамина С действительно дает такие побочные эффекты. Хоть он и водорастворимый, но превышение дозировки витамина все равно недопустимо», — сказал он.

Эксперт также заявил, что осложнения при избытке витамина образовываются потому, что организм стремится избавиться от его излишков максимально быстро. По его словам, их вывод через почки нарушает пассаж мочи и способствует появлению оксалатовых камней.

Исследователи также заявили, что пока нет убедительных доказательств, что добавки с витамином С помогают при простуде, сердечно-сосудистых или онкологических заболеваниях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
Из медального зачета Паралимпиады на украинском канале вырезали Россию
9:37
«Хотел посмотреть на огонь»: пироман поджег 15 квартир в Томской области
9:30
В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
9:22
От диареи до камней в почках: чем опасен переизбыток витамина С для мужчин
9:08
Две девочки провалились под лед в Калининграде, выгуливая собак
9:00
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят

