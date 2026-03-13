Почему возникает запор: симптомы, причины и лечение у мужчин и женщин

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 35 0

Сложный поход в туалет и тяжесть в животе доставляют дискомфорт в повседневной жизни. Как распознать запор и что с этим делать?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

Вы когда-нибудь задумывались, почему тема запора так табуирована, хотя с этой проблемой сталкивается чуть ли не каждый второй? В этой статье мы разберем все до мельчайших деталей: от симптомов и причин до методов лечения и профилактики. Плюс — разоблачим популярные мифы.

А эксклюзивный комментарий специально для 5-tv.ru дала врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Что такое запор

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/uwe umstätter

Запор (Constipation) — это не просто «не сходил в туалет пару дней», а полноценное заболевание, которое влияет на качество жизни. Диагноз ставят, если походы в туалет случаются реже трех раз в неделю, приходится сильно натуживаться, кал сухой и плотный, особенно первая порция.

По статистике, от запоров страдают 14–35% взрослых, а среди людей старше 60 лет этот показатель доходит до 36%, причем женщины сталкиваются с проблемой чаще мужчин.

«Прежде чем начинать лечение, важно понять, есть ли у вас действительно запор. Многие считают, что стул должен быть каждый день, но это не совсем так», — подмечает Клара Сычугова.

Симптомы запора: как понять, что пора действовать

Симптомы запора могут быть разными, но есть ключевые признаки, которые нельзя игнорировать:

  • Редкий стул. Норма — 1–2 раза в сутки без усилий. Если вы ходите в туалет реже трех раз в неделю — это уже тревожный звоночек.
  • Изменение формы и консистенции кала. Для оценки используют Бристольскую шкалу формы кала. При запоре характерны первый и второй типы — плотные комки, похожие на орехи. В норме кал должен быть кашицеобразным и однородным.
  • Натуживание. Если вы проводите в туалете больше трех минут и при этом напрягаетесь — это симптом запора.

«Также есть ощущение неполного опорожнения, чувство „закупорки“ или необходимость мануальной помощи для эвакуации кала», — уточняет эксперт.

Сопутствующие симптомы:

  • Боли в животе;
  • Метеоризм (вздутие, урчание, скопление газов);
  • Слабость и утомляемость;
  • Раздражительность;
  • Боль в прямой кишке из‑за травмирования слизистой плотным калом.

Если вы заметили у себя хотя бы два из этих симптомов, пора задуматься о лечении и профилактике.

Причины запора: почему это происходит

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. Фото: Getty Images / globalmoments

Болезни ЖКТ — не единственная причина запора. Разберем основные факторы:

  • Питание. Недостаток клетчатки и пищевых волокон делает кал сухим и плотным.
  • Стресс. Ссоры, переживания, смена обстановки — все это может спровоцировать запор, особенно у эмоциональных людей.
  • Малоподвижный образ жизни. Сидячая работа и отсутствие спорта ослабляют мышцы тазового дна, из‑за чего сокращения кишечника становятся вялыми.
  • Беременность. Увеличенная матка сдавливает кишечник, а гормон прогестерон расслабляет его стенки.
  • Заболевания ЖКТ. Синдром раздраженного кишечника, колит, язва желудка — все это может привести к запору.
  • Прием лекарств. Обезболивающие, антидепрессанты, препараты железа и другие медикаменты нередко вызывают запор как побочный эффект.
  • Эндокринные нарушения. Сахарный диабет, гипотиреоз — эти болезни влияют на моторику кишечника.
  • Опухоли. Полипы, рак толстой кишки — механические препятствия для нормального стула.
  • Возрастные изменения. После 60 лет замедляется перистальтика, снижается выработка ферментов.
  • Обезвоживание. Недостаточное потребление жидкости делает кал твердым.
  • Нарушение режима дня. Нерегулярное питание, пропуск завтрака, ночные смены — все это сбивает биоритмы кишечника.

Виды запора

Болезни кишечника бывают разными, и запор — не исключение. По механизму развития выделяют минимум восемь типов:

  • Алиментарный — связан с неправильным питанием.
  • Гипокинетический — возникает из-за малоподвижного образа жизни.
  • Рефлекторный — следствие заболеваний ЖКТ.
  • Токсический — вызван отравлением или приемом лекарств.
  • Эндокринный — связан с гормональными нарушениями.
  • Механический — из‑за опухолей или полипов в кишечнике.
  • Нейрогенный или психогенный — вызван стрессом или болезнями нервной системы.
  • Запор с нормальным транзитом — например, при синдроме раздраженного кишечника.

Также запор бывает острым (возникает внезапно) и хроническим (длится более трех месяцев).

Осложнения запора: чем опасен запущенный случай

Если не лечить запор, он может привести к серьезным проблемам.

Среди них:

  • Кровотечение из прямой кишки. Твердый кал травмирует слизистую, вызывая боль и кровоточащие раны.
  • Недержание стула. После длительных запоров сфинктеры прямой кишки могут ослабевать.
  • Копростаз. Закупорка кишечника плотным калом, которая может привести к кишечной непроходимости.
  • Выпадение прямой кишки. Возникает у людей, которые долго тужатся в туалете.
  • Геморрой. Постоянное натуживание провоцирует расширение вен прямой кишки.
  • Трещины анального канала. Болезненные разрывы слизистой, которые усугубляют проблему.
  • Интоксикация. При длительном запоре токсины из кала всасываются в кровь, вызывая слабость, головную боль, тошноту.
  • Дисбактериоз. Нарушение микрофлоры кишечника из‑за застоя кала.
  • Риск онкологии. Хронический запор повышает вероятность развития рака толстой кишки.

Диагностика запора

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Ernst-Georg Kohout

Лечение начинается с диагностики. Врач проведет опрос, осмотрит вас и, при необходимости, назначит исследования.

Зачастую это колоноскопия (осмотр толстой кишки с помощью эндоскопа. Рекомендуется проходить каждые пять лет после 45–50 лет), исследование времени транзита по ЖКТ (пациент принимает капсулы с рентгеноконтрастными маркерами, а через несколько дней ему делают рентген), тест на экспульсию баллона (проверяет работу мышц таза.

Здоровый человек выталкивает баллон за минуту, при патологии это занимает больше времени), аноректальная манометрия (оценивает давление в прямой кишке и работу сфинктеров), дефекография (рентгеновское исследование, которое показывает механику дефекации).

А еще — электромиография (оценивает работу мышц тазового дна), лабораторные анализы (клинический анализ крови, анализы на гормоны и глюкозу), УЗИ брюшной полости (позволяет выявить опухоли, кисты, воспалительные процессы), ирригоскопия (рентген кишечника с контрастным веществом для оценки его структуры) и анализы кала (копрограмма, анализ на скрытую кровь, дисбактериоз).

Лечение запора: пошаговая инструкция

Лечение назначает врач-гастроэнтеролог. Оно включает несколько этапов:

Шаг первый. Изменение образа жизни

Профилактика запора начинается с коррекции повседневных привычек:

  • Физическая активность. Даже 30 минут ходьбы в день улучшают перистальтику кишечника. Полезны плавание, йога, дыхательные упражнения.
  • Режим дня. Приучите организм к регулярному стулу: старайтесь ходить в туалет в одно и то же время (лучше утром после завтрака).
  • Комфортные условия. Не торопитесь в туалете, не читайте там книги и не берите телефон — это отвлекает от естественного процесса.
  • Управление стрессом. Медитация, дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе снижают влияние психогенных факторов на работу кишечника.
  • Правильная поза. Оптимально — сидеть на унитазе с опорой ног на подставку (колени выше бедер). Это облегчает дефекацию.

Шаг второй. Диета

Лечение и профилактика запора невозможны без правильного питания.

Что добавить в рацион:

  • Овощи и фрукты (от 500 граммов в день): свекла, морковь, кабачки, тыква, яблоки, сливы, абрикосы, чернослив, курага.
  • Цельнозерновые продукты: овсянка, гречка, коричневый рис, отруби, хлеб с отрубями.
  • Кисломолочные продукты: свежий кефир (до трех дней), натуральный йогурт без сахара, простокваша.
  • Масла: оливковое, льняное, подсолнечное (одна-две столовых ложки в день).
  • Бобовые: чечевица, фасоль, горох (в умеренных количествах, чтобы не вызвать метеоризм).
  • Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна, чиа.
  • Вода: два-три литра в день. Утром натощак — стакан прохладной воды для стимуляции кишечника.

Что исключить:

  • Жирное мясо и рыбу;
  • Копчености, маринады, острые специи;
  • Белый хлеб и сдобу;
  • Крепкий кофе и чай;
  • Газированные напитки и алкоголь;
  • Фастфуд, полуфабрикаты.

Пример меню на день:

  • Завтрак: овсянка с черносливом и льняным семенем, стакан кефира.
  • Перекус: яблоко или горсть кураги.
  • Обед: овощной суп, запеченная рыба с брокколи и гречкой.
  • Полдник: натуральный йогурт с семенами чиа.
  • Ужин: тушеная капуста с индейкой, салат из свеклы с оливковым маслом.
  • Перед сном: стакан кефира или теплого молока.

Шаг третий. Фитотерапия

При легких формах запора помогут растительные средства:

  • Отруби (пшеничные, овсяные) — одна-две столовых ложки в день, запивать водой.
  • Травяные чаи: ромашка, мята, фенхель, укроп (укропная вода для детей).
  • Слабительные травы: сенна, крушина, ревень (кратковременно, под контролем врача).
  • Льняное семя: одна столовая ложка утром натощак, запивать стаканом воды.
  • Алоэ: сок алоэ вера (разбавленный) обладает мягким послабляющим эффектом.

Шаг четвертый. Медикаментозное лечение

Назначается врачом при неэффективности диеты и образа жизни.

Основные группы препаратов:

  • Осмотические слабительные (лактулоза, макрогол) — притягивают воду в кишечник, размягчают кал. Безопасны для длительного применения.
  • Стимулирующие слабительные (бисакодил, натрия пикосульфат) — усиливают перистальтику. Применяют короткими курсами (не более десяти дней).
  • Пребиотики и пробиотики (линекс, бифиформ) — нормализуют микрофлору кишечника.
  • Прокинетики (итоприд, домперидон) — улучшают моторику ЖКТ.
  • Лубриканты (глицериновые свечи, минеральное масло) — облегчают прохождение кала.
  • Спазмолитики (дюспаталин, но‑шпа) — снимают спазмы при спастических запорах.
  • Микролакс (микроклизмы) — экстренная помощь при острой задержке стула.

Важно: не занимайтесь самолечением! Дозировку и длительность приема подбирает врач.

Шаг пятый. Физиотерапия

Дополнительные методы, усиливающие эффект лечения:

  • Электростимуляция кишечника — улучшает сократимость мышц.
  • Магнитотерапия — снимает воспаление и спазмы.
  • Гидроколонотерапия — глубокое очищение кишечника (только в клинике).
  • Массаж живота — круговые движения по часовой стрелке утром натощак.
  • Лечебная физкультура — упражнения для пресса и тазового дна.

Шаг шестой. Хирургическое лечение

Крайняя мера — операция. Проводится она при тяжелой инертной толстой кишке, кишечной непроходимости, опухолях, требующих удаления.

Виды операций:

  • Колэктомия (удаление части или всей толстой кишки);
  • Резекция сигмовидной кишки;
  • Сфинктеротомия (при рубцовых стриктурах).

Профилактика запора

Чтобы избежать проблем с кишечником, нужно пить два-три литра воды в день, есть 25–38 граммов клетчатки ежедневно, двигаться: ходьба, зарядка, плавание, соблюдать режим питания (четыре-пять раз в день небольшими порциями), избегать стрессов или учиться с ними справляться, не игнорировать позывы к дефекации и создать комфортные условия в туалете.

А также лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, ограничить потребление кофе и алкоголя, регулярно проходить обследования (после 45 лет — колоноскопия каждые пять лет), контролировать прием лекарств (особенно обезболивающих и антидепрессантов).

Еще важно следить за весом — ожирение повышает риск запора, а при беременности нужно консультироваться с врачом по питанию и физической активности.

После 60 лет нужно уделять особое внимание профилактике (клетчатка, вода, движение), а при хронических болезнях (диабет, гипотиреоз) — контролировать основное заболевание.

«Есть совсем простые рекомендации. Например, употребление киви в течение четырех недель увеличивает частоту дефекаций. Ржаной хлеб также показал преимущество перед пшеничным. Добавки оксида магния (половина-полтора грамма в сутки не менее четырех недель) смягчают консистенцию стула. И, конечно, на многих людей действует чашечка эспрессо по утрам», — подмечает специалист.

Лекарственные взаимодействия: что учитывать при лечении запора

Некоторые препараты усугубляют проблему:

  • Антидепрессанты (амитриптилин) — снижают моторику.
  • Обезболивающие (кодеин) — вызывают атонию кишечника.
  • Антациды с алюминием/кальцием — крепят.
  • Железосодержащие — уплотняют кал.
  • Гипотензивные (верапамил) — расслабляют гладкую мускулатуру.

Минимизировать риск можно, если принимать лекарства после еды, увеличить дозу клетчатки и воды при начале терапии, а также обсуждать с врачом замену препаратов (например, железо в липосомальной форме).

Народные методы: что работает в борьбе с запором, а что — нет

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Безопасные способы — стакан теплой воды с лимоном утром натощак, отвар чернослива и кураги, кефир с тмином, салат из свеклы с растительным маслом, настой укропа (укропная вода).

Опасные методы — клизмы чаще одного раза в месяц, длительное применение сенны, солевые растворы без назначения врача, касторовое масло в больших дозах.

Когда срочно нужен врач

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если запор длится более семи дней, появилась кровь или слизь в кале, резко снизился вес без причины, стул стал лентовидным или очень тонким, возникли сильные боли в животе, не помогают слабительные, поднялась температура и есть подозрение на опухоль или непроходимость.

Прогноз и профилактика осложнений запора

При своевременном лечении прогноз благоприятный. Однако хронический запор требует постоянного контроля, риск рецидива высок при несоблюдении диеты и образа жизни, а запущенные случаи приводят к геморрою, трещинам, копростазу.

Запор у особых групп пациентов: нюансы лечения и профилактика

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Лечение и профилактика запора отличаются в зависимости от возраста и состояния человека.

Запор при беременности возникает из‑за гормональных изменений (прогестерон расслабляет гладкую мускулатуру кишечника), давления растущей матки на кишечник, приема железосодержащих препаратов, снижения физической активности.

Безопасные методы лечения:

  • Диета с высоким содержанием клетчатки;
  • Обильное питье (2–2,5 л в день);
  • Умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание);
  • Разрешенные слабительные (лактулоза, макрогол) — только по назначению врача;
  • Глицериновые свечи при острой задержке стула.

После 60 лет риск запора возрастает из‑за замедления перистальтики, снижения выработки пищеварительных ферментов, малоподвижного образа жизни, хронических заболеваний, приема множества лекарств.

Рекомендации:

  • Дробное питание (5–6 раз в день малыми порциями);
  • Клетчатка в рационе (отруби, овощи, фрукты);
  • Физическая активность (ходьба 30+ минут в день);
  • Контроль приема лекарств;
  • Регулярное обследование у врача.

При хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, запор — частый спутник. Здесь важна коррекция основного заболевания, диета, подбор слабительных с учетом сопутствующих болезней, наблюдение у профильного специалиста.

Для родителя же самое страшное — запор у его ребенка. Тем более, что факторы и причины напрямую зависят от возраста.

Возрастные нормы стула:

  • Новорожденные: три-шесть раз в день (на грудном вскармливании);
  • От полугода до года: один-три раза;
  • Старше года: один-два раза;
  • Дошкольники/школьники: один раз в день или через день.

Тревожные признаки:

  • Стул реже одного раза в три дня;
  • Плотные шарики («овечий кал»);
  • Кровь на туалетной бумаге;
  • Натуживание более десяти секунд;
  • Страх ходить в туалет.

Тактика действий будет широкой и разнообразной. В первую очередь необходимо скорректировать питание ребенка: детям от одного года до трех лет необходимо добавить в рацион пюре из чернослива и свеклы, каши с отрубями, а старше трех лет — салаты с растительным маслом, кисломолочные продукты.

Наладить нужно и режим дня. Например, ввести фиксированное время для дефекации (после завтрака), а также «туалетный тренинг»: сидеть пять-десять минут без давления.

Помимо этого, в жизнь неактивных детей стоит добавить движение — игры с прыжками, мячом, велосипед и плавание. Важна и психологическая поддержка. Например, книги или мультфильмы про туалет, а также введение системы поощрений (наклейки за попытки).

Строго по назначению педиатра можно помочь ребенку и медикаментами: лактулозой (сироп), глицериновыми свечами и микроклизмами. Избегать необходимо наказаний за «аварии», запугивания клизмами и длительного приема стимулирующих слабительных.

Психологический аспект запора

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Frank May

Стресс и эмоциональное состояние напрямую влияют на работу кишечника. Как стресс вызывает запор:

  • Активация симпатической нервной системы тормозит перистальтику;
  • Напряжение мышц тазового дна мешает нормальной дефекации;
  • Нарушение режима питания и питья в стрессовых ситуациях;
  • Привычка «терпеть» из‑за занятости.

Методы психологической коррекции:

  • Когнитивно‑поведенческая терапия;
  • Техники релаксации (дыхательные упражнения, медитация);
  • Биофидбек‑терапия (обучение контролю мышц тазового дна);
  • Работа с психотерапевтом при тревожных расстройствах.

Практические советы:

  • Выделите время для дефекации без спешки;
  • Создайте ритуал (стакан теплой воды утром, легкая зарядка);
  • Избегайте стрессовых ситуаций перед походом в туалет;
  • Практикуйте диафрагмальное дыхание для расслабления мышц живота.

Современные исследования: новые подходы к лечению запора

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Jochen Tack

Наука не стоит на месте. Среди последних достижений в гастроэнтерологии:

  • Пребиотики нового поколения. Стимулируют рост полезных бактерий, улучшая консистенцию стула.
  • Прокинетики с избирательным действием. Воздействуют только на рецепторы кишечника, минимизируя побочные эффекты.
  • Биофидбек-терапия. Обучение контролю мышц таза с помощью датчиков обратной связи. Эффективность — до 70% при хронических запорах.
  • Микробиом‑ориентированная терапия. Подбор диеты и пробиотиков на основе анализа микрофлоры кишечника.
  • Диетотерапия по генетическому профилю. Персонализированный подход к питанию с учетом генетических особенностей усвоения клетчатки.

Сейчас есть и другие перспективные направления — разработка препаратов, воздействующих на серотониновые рецепторы кишечника, использование стволовых клеток для восстановления нервной регуляции кишечника, умные устройства для мониторинга перистальтики.

Частые ошибки при лечении запора

Чего делать не стоит:

  • Злоупотреблять слабительными. Длительный прием стимулирующих препаратов вызывает «ленивый кишечник».
  • Игнорировать симптомы. Хронический запор может маскировать серьезные болезни.
  • Резко менять диету. Увеличение клетчатки без достаточного питья усугубляет проблему.
  • Использовать клизмы без назначения. Частое применение нарушает микрофлору и водно‑солевой баланс.
  • Самостоятельно назначать гормоны. Препараты для лечения гипотиреоза должен подбирать эндокринолог.
  • Пренебрегать физической активностью. Малоподвижность — один из главных факторов запора.
  • Подавлять позывы. Откладывание дефекации приводит к уплотнению кала.
  • Исключать жиры. Растительные масла необходимы для смазки стенок кишечника.
  • Пить мало воды. Обезвоживание — частая причина твердого стула.
  • Забывать про профилактику. После устранения запора важно закрепить результат.

Профилактика запора у офисных работников

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Люди с сидячей работой особенно находятся в группе риска.

Рекомендации:

  • Каждые 30 минут: встать, пройтись, сделать пару наклонов.
  • Во время обеда: салат из свежих овощей + цельнозерновой хлеб.
  • Вода: держать бутылку на столе, пить один стакан каждый час.
  • Перекусы: яблоки, орехи, йогурт вместо печенья и конфет.
  • Вечерняя активность: прогулка 40–60 минут или йога.
  • Рабочее место: эргономичный стул с поддержкой поясницы.
  • Режим: ложиться спать до 23:00 для нормализации циркадных ритмов кишечника.

Физическая активность против запора: конкретные упражнения

Комплекс для взрослых:

  • «Велосипед» — лежа на спине, круговые движения ногами одну-две минуты.
  • «Ножницы» — скрещивание прямых ног на весу 15–20 раз.
  • Наклоны в стороны — стоя, руки вдоль тела, по десять наклонов в каждую сторону.
  • Приседания — 15–20 раз, колени не выходят за носки.
  • Дыхание животом — глубокий вдох с выпячиванием живота, выдох с втягиванием (пять-семь циклов).

Комплекс для пожилых:

  • Ходьба на месте три-пять минут;
  • Повороты туловища сидя на стуле (десять раз вправо/влево);
  • Сжимание/разжимание ягодиц 15–20 раз;
  • Круговые движения тазом (пять-десять по часовой стрелке и против).

Для беременных:

  • Ходьба 30–40 минут ежедневно;
  • Плавание;
  • Упражнения Кегеля для тазового дна;
  • Дыхательная гимнастика.

Альтернативные методы лечения

  1. Иглоукалывание. Оно воздействует на точки меридианов желудка и селезенки. Нужен курс из 10–15 сеансов Эффективность иглоукалывания доходит до 60% при функциональных запорах.
  2. Ароматерапия. Подходят масла мяты, имбиря, фенхеля — для массажа живота. Также хорошо делать ингаляции с лавандой для снятия стресса.
  3. Гирудотерапия. Нужна постановка пиявок на область крестца. Она улучшает кровообращение в органах малого таза.
  4. Гомеопатия. Тут подойдут препараты на основе пульсатиллы, нукс вомики. Однако она требует индивидуального подбора врачом‑гомеопатом.
  5. Фитоаппликации. Это компресс из отвара ромашки и тысячелистника на живот. Его согревающий эффект стимулирует перистальтику.

Есть и научно обоснованные подходы.

  1. Физиотерапия. Физиотерапевтические методы часто используются в комплексной терапии запоров, особенно при функциональных нарушениях. Некоторые из них: электростимуляция толстой кишки и сфинктеров прямой кишки (один из ведущих методов), синусоидальные модулированные токи (СМТ), интерференцтерапия (ИТ), электрофорез, высокочастотная терапия, флюктуоризация и магнитная стимуляция. Метод зависит от типа запора.
  2. Лечебная гимнастика и массаж. При спастических запорах показаны упражнения на расслабление мышц туловища, брюшной стенки и конечностей, тренировка диафрагмального дыхания. При атонических запорах важна гимнастика, укрепляющая мышцы брюшного пресса. Ручной массаж и легкое разминание напряженных мышц брюшной стенки способствуют рефлекторному снятию спазма кишечника. А вибромассаж с помощью аппаратов системы ЭПС (эластичный псевдокипящий слой). Этот метод позволяет улучшить состояние мышц тазового дна и сфинктерного аппарата, что актуально при недержании кала.
  3. Бальнеотерапия и теплолечение. Эти методы могут применяться в комплексной терапии. Парафино- и озокеритолечение улучшают трофику слизистой оболочки толстой кишки, уменьшают воспалительный процесс, стимулируют процессы репарации. Сауна — для детей дошкольного возраста рекомендуются два захода продолжительностью три и пять минут. Школьникам — три захода продолжительностью пять-семь-девять минут соответственно. Также подойдет гидротерапия (циркулярный душ, подводный душ-массаж, душ Шарко, вибрационные и жемчужные ванны). Она может назначаться детям школьного возраста с гипотоническим типом хронического запора.
  4. Психологическая коррекция. Если запор связан с психологическими факторами (стресс, тревога, страх), важна работа с психологом или психотерапевтом. Могут применяться методы релаксации (дыхательные упражнения, медитация, прогулки на свежем воздухе) для снижения тревожности, когнитивно-поведенческая терапия для коррекции негативных установок и страхов и нейрофизиологические тренинги для повышения стрессоустойчивости (особенно в школьном возрасте). А еще — работа с родителями для создания спокойной атмосферы вокруг темы дефекации.

Мифы про запор и акт дефекации: правда или вымысел

Причины запора — средство от запора, лечение и профилактика. www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Вокруг темы запора ходит множество мифов. Разберем самые популярные:

Миф № 1: «Если не ходить в туалет два дня — это нормально»

На самом деле регулярность стула — важный показатель здоровья. Если вы редко ходите в туалет, это может привести к осложнениям. У некоторых людей физиологическая норма — дефекация раз в два-три дня без дискомфорта, с мягким стулом, что является вариантом нормы.

Миф № 2: «Чем чаще опорожняешь кишечник, тем лучше»

Нет, главное — не частота, а регулярность и комфорт. Норма — один-два раза в сутки, но у каждого свой ритм. Кто-то может ходить в туалет даже после каждого приема пищи — у некоторых людей это нормальная реакция на растяжение желудка.

Однако если при частой дефекации кал жидкий, то это может говорить о воспалении, инфекции или синдроме раздраженного кишечника.

Миф № 3: «Кал должен тонуть в унитазе»

Это не так. Плотность кала зависит от питания и содержания клетчатки. Если кал плавает, это не всегда признак болезни. Повышенное газообразование делает его легче, как и избыток жиров в рационе.

Это проблема, когда плавучий стул сопровождается жирным блеском, диареей и потерей веса. В таких случаях нужна консультация врача для исключения заболеваний ЖКТ.

Миф № 4: «Запор — это только проблема кишечника»

Запор может быть связан с психологическими проблемами, эндокринными нарушениями и даже болезнями нервной системы. Например, гипотиреозом, диабетом, гиперкальциемией, инсультом, травмами спинного мозга, болезнью Паркинсона, депрессивными и тревожными расстройствами и многими другими. Потому хронический запор требует тщательного обследования.

Миф № 5: «Слабительные — лучшее средство от запора»

Да, они помогают, но при длительном применении часть из них вызывает привыкание, а другая — теряет эффективность, либо подходит для единоразового использования. Лучше сначала попробовать изменить образ жизни и питание.

Миф № 6: «Если нет боли, то и проблемы нет»

Даже бессимптомный запор опасен — он может привести к осложнениям, таким как копростаз (формирование каловых камней, требующих ручного удаления) или выпадение прямой кишки.

Также из-за натуживания расширяются геморроидальные вены, твердый кал травмирует слизистую, а повышение давления в кишечнике приводит к выпячиванию стенок. Помимо этого может возникнуть интоксикация, так как при длительном застое всасываются продукты распада.

Миф № 7: «Кофе помогает при запоре»

Кофе действительно стимулирует перистальтику у 30-50% людей, но избыток кофеина обезвоживает организм, что усугубляет проблему, вызывая спазм кишечника. Также он усиливает газообразование и раздражает слизистую желудка и кишечника.

Миф № 8: «Кефир всегда помогает»

Только свежий кефир (до трех дней) обладает послабляющим эффектом. Старый, то есть двух-трехдневный кефир, наоборот, крепит. А вот старый вызывает брожение и может спровоцировать вздутие и диарею.

Однако у некоторых людей кефир вызывает метеоризм независимо от срока, а у других есть непереносимость лактозы.

Миф № 9: «Нужно обязательно ходить в туалет утром»

У каждого человека свой биоритм. Главное — не игнорировать позывы, а не подстраиваться под «норму».

Варианты нормы:

  • Утренний стул — наиболее распространен из‑за активации ЖКТ после пробуждения;
  • После завтрака — гастроколический рефлекс (растяжение желудка запускает перистальтику);
  • В другое время суток — если процесс регулярный и комфортный.

Важно не игнорировать позывы в любое время суток и избегать подавления рефлекса из-за спешки или неудобств. Если есть желание наладить утренний стул, то нужно выпивать стакан теплой воды натощак, есть легкий завтрак с клетчаткосодержащими продуктами и обязательно выделять на него время после еды.

Миф № 10: «Запор бывает только у пожилых»

К сожалению, проблема встречается и у детей, и у молодежи, особенно при сидячей работе и неправильном питании.

Профилактика для всех возрастов:

  • Сбалансированное питание;
  • Достаточное потребление воды;
  • Регулярная физическая активность;
  • Управление стрессом;
  • Своевременное обращение к врачу при стойких нарушениях.

Миф № 11: «Чем больше клетчатки, тем лучше для кишечника»

Это не так. Избыток грубой клетчатки, особенно нерастворимых волокон (отруби, бурый рис, орехи, бобовые), может усугубить запор, вызвать вздутие, метеоризм и даже колики.

Клетчатка полезна только при ее адекватном потреблении в сочетании с достаточным количеством жидкости. Важно постепенно увеличивать ее количество в рационе и учитывать индивидуальные реакции организма.

Миф № 12: «Увеличение потребления воды всегда решает проблему запора»

Нет. Если человек не обезвожен, простое увеличение жидкости в рационе редко устраняет запор. Вода усиливает эффект клетчатки, но сама по себе не решает проблему, если запор вызван другими причинами (например, неврологическими нарушениями или механическими препятствиями).

Рекомендуемый подход — нормализовать питьевой режим (полтора-два литра воды в день) и одновременно обогатить рацион клетчаткой, в первую очередь растворимой.

Миф № 13: «Клизмы и свечи — безопасный и лучший способ лечения запора»

Не совсем. Ректальные формы (клизмы, свечи) подходят для разового облегчения, но не заменяют базовую терапию. Фосфатные клизмы могут вызвать электролитные сдвиги, дегидратацию и даже поражение почек при передозировке или наличии факторов риска.

Глицериновые свечи действуют местно и обычно безопасны, но их эффективность при хронических запорах ограничена. Для длительного применения приоритет отдают пероральным осмотическим средствам, например на основе полиэтиленгликоля.

Миф № 14: «Запор у пожилых людей — естественное следствие старения»

Нет. Хотя с возрастом риск запоров повышается из-за снижения тонуса мышц, ухудшения кровообращения и возрастных изменений кишечника, это не является неизбежным следствием старения.

Запоры у пожилых часто связаны с особенностями диеты, малой физической активностью, массивной лекарственной терапией или сопутствующими заболеваниями (эндокринные расстройства, неврологические патологии). При появлении запоров у пожилых людей необходимо обратиться к врачу для исключения серьезных патологий.

Миф № 15: «Шлаки и токсины из каловых масс отравляют организм при запоре»

Концепция «шлаков» и «аутоинтоксикации» не имеет научного подтверждения. Длительный запор может привести к осложнениям (геморрой, анальные трещины, дивертикулез), но идея о том, что каловые массы выделяют токсины, всасывающиеся в кровь, является мифом.

Миф № 17: «Запор всегда сопровождается болью»

На самом деле запор не всегда сопровождается болью. Отсутствие боли не исключает наличие проблемы. Даже бессимптомный запор может привести к осложнениям, таким как копростаз (каловый завал) или выпадение прямой кишки.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
16:45
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
16:44
Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
16:40
Горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для России «бронзу» Паралимпиады
16:40
Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам
16:39
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

Сейчас читают

«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео