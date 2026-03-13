Почему возникает запор: симптомы, причины и лечение у мужчин и женщин

Вы когда-нибудь задумывались, почему тема запора так табуирована, хотя с этой проблемой сталкивается чуть ли не каждый второй? В этой статье мы разберем все до мельчайших деталей: от симптомов и причин до методов лечения и профилактики. Плюс — разоблачим популярные мифы.

Что такое запор

Запор (Constipation) — это не просто «не сходил в туалет пару дней», а полноценное заболевание, которое влияет на качество жизни. Диагноз ставят, если походы в туалет случаются реже трех раз в неделю, приходится сильно натуживаться, кал сухой и плотный, особенно первая порция.

По статистике, от запоров страдают 14–35% взрослых, а среди людей старше 60 лет этот показатель доходит до 36%, причем женщины сталкиваются с проблемой чаще мужчин.

«Прежде чем начинать лечение, важно понять, есть ли у вас действительно запор. Многие считают, что стул должен быть каждый день, но это не совсем так», — подмечает Клара Сычугова.

Симптомы запора: как понять, что пора действовать

Симптомы запора могут быть разными, но есть ключевые признаки, которые нельзя игнорировать:

Редкий стул. Норма — 1–2 раза в сутки без усилий. Если вы ходите в туалет реже трех раз в неделю — это уже тревожный звоночек.

Изменение формы и консистенции кала. Для оценки используют Бристольскую шкалу формы кала. При запоре характерны первый и второй типы — плотные комки, похожие на орехи. В норме кал должен быть кашицеобразным и однородным.

Натуживание. Если вы проводите в туалете больше трех минут и при этом напрягаетесь — это симптом запора.

«Также есть ощущение неполного опорожнения, чувство „закупорки“ или необходимость мануальной помощи для эвакуации кала», — уточняет эксперт.

Сопутствующие симптомы:

Боли в животе;

Метеоризм (вздутие, урчание, скопление газов);

Слабость и утомляемость;

Раздражительность;

Боль в прямой кишке из‑за травмирования слизистой плотным калом.

Если вы заметили у себя хотя бы два из этих симптомов, пора задуматься о лечении и профилактике.

Причины запора: почему это происходит

Болезни ЖКТ — не единственная причина запора. Разберем основные факторы:

Питание . Недостаток клетчатки и пищевых волокон делает кал сухим и плотным.

. Недостаток клетчатки и пищевых волокон делает кал сухим и плотным. Стресс . Ссоры, переживания, смена обстановки — все это может спровоцировать запор, особенно у эмоциональных людей.

. Ссоры, переживания, смена обстановки — все это может спровоцировать запор, особенно у эмоциональных людей. Малоподвижный образ жизни . Сидячая работа и отсутствие спорта ослабляют мышцы тазового дна, из‑за чего сокращения кишечника становятся вялыми.

. Сидячая работа и отсутствие спорта ослабляют мышцы тазового дна, из‑за чего сокращения кишечника становятся вялыми. Беременность. Увеличенная матка сдавливает кишечник, а гормон прогестерон расслабляет его стенки.

Увеличенная матка сдавливает кишечник, а гормон прогестерон расслабляет его стенки. Заболевания ЖКТ . Синдром раздраженного кишечника, колит, язва желудка — все это может привести к запору.

. Синдром раздраженного кишечника, колит, язва желудка — все это может привести к запору. Прием лекарств . Обезболивающие, антидепрессанты, препараты железа и другие медикаменты нередко вызывают запор как побочный эффект.

. Обезболивающие, антидепрессанты, препараты железа и другие медикаменты нередко вызывают запор как побочный эффект. Эндокринные нарушения . Сахарный диабет, гипотиреоз — эти болезни влияют на моторику кишечника.

. Сахарный диабет, гипотиреоз — эти болезни влияют на моторику кишечника. Опухоли . Полипы, рак толстой кишки — механические препятствия для нормального стула.

. Полипы, рак толстой кишки — механические препятствия для нормального стула. Возрастные изменения . После 60 лет замедляется перистальтика, снижается выработка ферментов.

. После 60 лет замедляется перистальтика, снижается выработка ферментов. Обезвоживание . Недостаточное потребление жидкости делает кал твердым.

. Недостаточное потребление жидкости делает кал твердым. Нарушение режима дня. Нерегулярное питание, пропуск завтрака, ночные смены — все это сбивает биоритмы кишечника.

Виды запора

Болезни кишечника бывают разными, и запор — не исключение. По механизму развития выделяют минимум восемь типов:

Алиментарный — связан с неправильным питанием.

Гипокинетический — возникает из-за малоподвижного образа жизни.

Рефлекторный — следствие заболеваний ЖКТ.

Токсический — вызван отравлением или приемом лекарств.

Эндокринный — связан с гормональными нарушениями.

Механический — из‑за опухолей или полипов в кишечнике.

Нейрогенный или психогенный — вызван стрессом или болезнями нервной системы.

Запор с нормальным транзитом — например, при синдроме раздраженного кишечника.

Также запор бывает острым (возникает внезапно) и хроническим (длится более трех месяцев).

Осложнения запора: чем опасен запущенный случай

Если не лечить запор, он может привести к серьезным проблемам.

Среди них:

Кровотечение из прямой кишки. Твердый кал травмирует слизистую, вызывая боль и кровоточащие раны.

Недержание стула. После длительных запоров сфинктеры прямой кишки могут ослабевать.

Копростаз. Закупорка кишечника плотным калом, которая может привести к кишечной непроходимости.

Выпадение прямой кишки. Возникает у людей, которые долго тужатся в туалете.

Геморрой. Постоянное натуживание провоцирует расширение вен прямой кишки.

Трещины анального канала. Болезненные разрывы слизистой, которые усугубляют проблему.

Интоксикация. При длительном запоре токсины из кала всасываются в кровь, вызывая слабость, головную боль, тошноту.

Дисбактериоз. Нарушение микрофлоры кишечника из‑за застоя кала.

Риск онкологии. Хронический запор повышает вероятность развития рака толстой кишки.

Диагностика запора

Лечение начинается с диагностики. Врач проведет опрос, осмотрит вас и, при необходимости, назначит исследования.

Зачастую это колоноскопия (осмотр толстой кишки с помощью эндоскопа. Рекомендуется проходить каждые пять лет после 45–50 лет), исследование времени транзита по ЖКТ (пациент принимает капсулы с рентгеноконтрастными маркерами, а через несколько дней ему делают рентген), тест на экспульсию баллона (проверяет работу мышц таза.

Здоровый человек выталкивает баллон за минуту, при патологии это занимает больше времени), аноректальная манометрия (оценивает давление в прямой кишке и работу сфинктеров), дефекография (рентгеновское исследование, которое показывает механику дефекации).

А еще — электромиография (оценивает работу мышц тазового дна), лабораторные анализы (клинический анализ крови, анализы на гормоны и глюкозу), УЗИ брюшной полости (позволяет выявить опухоли, кисты, воспалительные процессы), ирригоскопия (рентген кишечника с контрастным веществом для оценки его структуры) и анализы кала (копрограмма, анализ на скрытую кровь, дисбактериоз).

Лечение запора: пошаговая инструкция

Лечение назначает врач-гастроэнтеролог. Оно включает несколько этапов:

Шаг первый. Изменение образа жизни

Профилактика запора начинается с коррекции повседневных привычек:

Физическая активность. Даже 30 минут ходьбы в день улучшают перистальтику кишечника. Полезны плавание, йога, дыхательные упражнения.

Режим дня. Приучите организм к регулярному стулу: старайтесь ходить в туалет в одно и то же время (лучше утром после завтрака).

Комфортные условия. Не торопитесь в туалете, не читайте там книги и не берите телефон — это отвлекает от естественного процесса.

Управление стрессом. Медитация, дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе снижают влияние психогенных факторов на работу кишечника.

Правильная поза. Оптимально — сидеть на унитазе с опорой ног на подставку (колени выше бедер). Это облегчает дефекацию.

Шаг второй. Диета

Лечение и профилактика запора невозможны без правильного питания.

Что добавить в рацион:

Овощи и фрукты (от 500 граммов в день): свекла, морковь, кабачки, тыква, яблоки, сливы, абрикосы, чернослив, курага.

Цельнозерновые продукты: овсянка, гречка, коричневый рис, отруби, хлеб с отрубями.

Кисломолочные продукты: свежий кефир (до трех дней), натуральный йогурт без сахара, простокваша.

Масла: оливковое, льняное, подсолнечное (одна-две столовых ложки в день).

Бобовые: чечевица, фасоль, горох (в умеренных количествах, чтобы не вызвать метеоризм).

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна, чиа.

Вода: два-три литра в день. Утром натощак — стакан прохладной воды для стимуляции кишечника.

Что исключить:

Жирное мясо и рыбу;

Копчености, маринады, острые специи;

Белый хлеб и сдобу;

Крепкий кофе и чай;

Газированные напитки и алкоголь;

Фастфуд, полуфабрикаты.

Пример меню на день:

Завтрак: овсянка с черносливом и льняным семенем, стакан кефира.

Перекус: яблоко или горсть кураги.

Обед: овощной суп, запеченная рыба с брокколи и гречкой.

Полдник: натуральный йогурт с семенами чиа.

Ужин: тушеная капуста с индейкой, салат из свеклы с оливковым маслом.

Перед сном: стакан кефира или теплого молока.

Шаг третий. Фитотерапия

При легких формах запора помогут растительные средства:

Отруби (пшеничные, овсяные) — одна-две столовых ложки в день, запивать водой.

Травяные чаи: ромашка, мята, фенхель, укроп (укропная вода для детей).

Слабительные травы: сенна, крушина, ревень (кратковременно, под контролем врача).

Льняное семя: одна столовая ложка утром натощак, запивать стаканом воды.

Алоэ: сок алоэ вера (разбавленный) обладает мягким послабляющим эффектом.

Шаг четвертый. Медикаментозное лечение

Назначается врачом при неэффективности диеты и образа жизни.

Основные группы препаратов:

Осмотические слабительные (лактулоза, макрогол) — притягивают воду в кишечник, размягчают кал. Безопасны для длительного применения.

Стимулирующие слабительные (бисакодил, натрия пикосульфат) — усиливают перистальтику. Применяют короткими курсами (не более десяти дней).

Пребиотики и пробиотики (линекс, бифиформ) — нормализуют микрофлору кишечника.

Прокинетики (итоприд, домперидон) — улучшают моторику ЖКТ.

Лубриканты (глицериновые свечи, минеральное масло) — облегчают прохождение кала.

Спазмолитики (дюспаталин, но‑шпа) — снимают спазмы при спастических запорах.

Микролакс (микроклизмы) — экстренная помощь при острой задержке стула.

Важно: не занимайтесь самолечением! Дозировку и длительность приема подбирает врач.

Шаг пятый. Физиотерапия

Дополнительные методы, усиливающие эффект лечения:

Электростимуляция кишечника — улучшает сократимость мышц.

Магнитотерапия — снимает воспаление и спазмы.

Гидроколонотерапия — глубокое очищение кишечника (только в клинике).

Массаж живота — круговые движения по часовой стрелке утром натощак.

Лечебная физкультура — упражнения для пресса и тазового дна.

Шаг шестой. Хирургическое лечение

Крайняя мера — операция. Проводится она при тяжелой инертной толстой кишке, кишечной непроходимости, опухолях, требующих удаления.

Виды операций:

Колэктомия (удаление части или всей толстой кишки);

Резекция сигмовидной кишки;

Сфинктеротомия (при рубцовых стриктурах).

Профилактика запора

Чтобы избежать проблем с кишечником, нужно пить два-три литра воды в день, есть 25–38 граммов клетчатки ежедневно, двигаться: ходьба, зарядка, плавание, соблюдать режим питания (четыре-пять раз в день небольшими порциями), избегать стрессов или учиться с ними справляться, не игнорировать позывы к дефекации и создать комфортные условия в туалете.

А также лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, ограничить потребление кофе и алкоголя, регулярно проходить обследования (после 45 лет — колоноскопия каждые пять лет), контролировать прием лекарств (особенно обезболивающих и антидепрессантов).

Еще важно следить за весом — ожирение повышает риск запора, а при беременности нужно консультироваться с врачом по питанию и физической активности.

После 60 лет нужно уделять особое внимание профилактике (клетчатка, вода, движение), а при хронических болезнях (диабет, гипотиреоз) — контролировать основное заболевание.

«Есть совсем простые рекомендации. Например, употребление киви в течение четырех недель увеличивает частоту дефекаций. Ржаной хлеб также показал преимущество перед пшеничным. Добавки оксида магния (половина-полтора грамма в сутки не менее четырех недель) смягчают консистенцию стула. И, конечно, на многих людей действует чашечка эспрессо по утрам», — подмечает специалист.

Лекарственные взаимодействия: что учитывать при лечении запора

Некоторые препараты усугубляют проблему:

Антидепрессанты (амитриптилин) — снижают моторику.

Обезболивающие (кодеин) — вызывают атонию кишечника.

Антациды с алюминием/кальцием — крепят.

Железосодержащие — уплотняют кал.

Гипотензивные (верапамил) — расслабляют гладкую мускулатуру.

Минимизировать риск можно, если принимать лекарства после еды, увеличить дозу клетчатки и воды при начале терапии, а также обсуждать с врачом замену препаратов (например, железо в липосомальной форме).

Народные методы: что работает в борьбе с запором, а что — нет

Безопасные способы — стакан теплой воды с лимоном утром натощак, отвар чернослива и кураги, кефир с тмином, салат из свеклы с растительным маслом, настой укропа (укропная вода).

Опасные методы — клизмы чаще одного раза в месяц, длительное применение сенны, солевые растворы без назначения врача, касторовое масло в больших дозах.

Когда срочно нужен врач

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если запор длится более семи дней, появилась кровь или слизь в кале, резко снизился вес без причины, стул стал лентовидным или очень тонким, возникли сильные боли в животе, не помогают слабительные, поднялась температура и есть подозрение на опухоль или непроходимость.

Прогноз и профилактика осложнений запора

При своевременном лечении прогноз благоприятный. Однако хронический запор требует постоянного контроля, риск рецидива высок при несоблюдении диеты и образа жизни, а запущенные случаи приводят к геморрою, трещинам, копростазу.

Запор у особых групп пациентов: нюансы лечения и профилактика

Лечение и профилактика запора отличаются в зависимости от возраста и состояния человека.

Запор при беременности возникает из‑за гормональных изменений (прогестерон расслабляет гладкую мускулатуру кишечника), давления растущей матки на кишечник, приема железосодержащих препаратов, снижения физической активности.

Безопасные методы лечения:

Диета с высоким содержанием клетчатки;

Обильное питье (2–2,5 л в день);

Умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание);

Разрешенные слабительные (лактулоза, макрогол) — только по назначению врача;

Глицериновые свечи при острой задержке стула.

После 60 лет риск запора возрастает из‑за замедления перистальтики, снижения выработки пищеварительных ферментов, малоподвижного образа жизни, хронических заболеваний, приема множества лекарств.

Рекомендации:

Дробное питание (5–6 раз в день малыми порциями);

Клетчатка в рационе (отруби, овощи, фрукты);

Физическая активность (ходьба 30+ минут в день);

Контроль приема лекарств;

Регулярное обследование у врача.

При хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, запор — частый спутник. Здесь важна коррекция основного заболевания, диета, подбор слабительных с учетом сопутствующих болезней, наблюдение у профильного специалиста.

Для родителя же самое страшное — запор у его ребенка. Тем более, что факторы и причины напрямую зависят от возраста.

Возрастные нормы стула:

Новорожденные: три-шесть раз в день (на грудном вскармливании);

От полугода до года: один-три раза;

Старше года: один-два раза;

Дошкольники/школьники: один раз в день или через день.

Тревожные признаки:

Стул реже одного раза в три дня;

Плотные шарики («овечий кал»);

Кровь на туалетной бумаге;

Натуживание более десяти секунд;

Страх ходить в туалет.

Тактика действий будет широкой и разнообразной. В первую очередь необходимо скорректировать питание ребенка: детям от одного года до трех лет необходимо добавить в рацион пюре из чернослива и свеклы, каши с отрубями, а старше трех лет — салаты с растительным маслом, кисломолочные продукты.

Наладить нужно и режим дня. Например, ввести фиксированное время для дефекации (после завтрака), а также «туалетный тренинг»: сидеть пять-десять минут без давления.

Помимо этого, в жизнь неактивных детей стоит добавить движение — игры с прыжками, мячом, велосипед и плавание. Важна и психологическая поддержка. Например, книги или мультфильмы про туалет, а также введение системы поощрений (наклейки за попытки).

Строго по назначению педиатра можно помочь ребенку и медикаментами: лактулозой (сироп), глицериновыми свечами и микроклизмами. Избегать необходимо наказаний за «аварии», запугивания клизмами и длительного приема стимулирующих слабительных.

Психологический аспект запора

Стресс и эмоциональное состояние напрямую влияют на работу кишечника. Как стресс вызывает запор:

Активация симпатической нервной системы тормозит перистальтику;

Напряжение мышц тазового дна мешает нормальной дефекации;

Нарушение режима питания и питья в стрессовых ситуациях;

Привычка «терпеть» из‑за занятости.

Методы психологической коррекции:

Когнитивно‑поведенческая терапия;

Техники релаксации (дыхательные упражнения, медитация);

Биофидбек‑терапия (обучение контролю мышц тазового дна);

Работа с психотерапевтом при тревожных расстройствах.

Практические советы:

Выделите время для дефекации без спешки;

Создайте ритуал (стакан теплой воды утром, легкая зарядка);

Избегайте стрессовых ситуаций перед походом в туалет;

Практикуйте диафрагмальное дыхание для расслабления мышц живота.

Современные исследования: новые подходы к лечению запора

Наука не стоит на месте. Среди последних достижений в гастроэнтерологии:

Пребиотики нового поколения. Стимулируют рост полезных бактерий, улучшая консистенцию стула.

Прокинетики с избирательным действием. Воздействуют только на рецепторы кишечника, минимизируя побочные эффекты.

Биофидбек-терапия. Обучение контролю мышц таза с помощью датчиков обратной связи. Эффективность — до 70% при хронических запорах.

Микробиом‑ориентированная терапия. Подбор диеты и пробиотиков на основе анализа микрофлоры кишечника.

Диетотерапия по генетическому профилю. Персонализированный подход к питанию с учетом генетических особенностей усвоения клетчатки.

Сейчас есть и другие перспективные направления — разработка препаратов, воздействующих на серотониновые рецепторы кишечника, использование стволовых клеток для восстановления нервной регуляции кишечника, умные устройства для мониторинга перистальтики.

Частые ошибки при лечении запора

Чего делать не стоит:

Злоупотреблять слабительными. Длительный прием стимулирующих препаратов вызывает «ленивый кишечник».

Игнорировать симптомы. Хронический запор может маскировать серьезные болезни.

Резко менять диету. Увеличение клетчатки без достаточного питья усугубляет проблему.

Использовать клизмы без назначения. Частое применение нарушает микрофлору и водно‑солевой баланс.

Самостоятельно назначать гормоны. Препараты для лечения гипотиреоза должен подбирать эндокринолог.

Пренебрегать физической активностью. Малоподвижность — один из главных факторов запора.

Подавлять позывы. Откладывание дефекации приводит к уплотнению кала.

Исключать жиры. Растительные масла необходимы для смазки стенок кишечника.

Пить мало воды. Обезвоживание — частая причина твердого стула.

Забывать про профилактику. После устранения запора важно закрепить результат.

Профилактика запора у офисных работников

Люди с сидячей работой особенно находятся в группе риска.

Рекомендации:

Каждые 30 минут: встать, пройтись, сделать пару наклонов.

Во время обеда: салат из свежих овощей + цельнозерновой хлеб.

Вода: держать бутылку на столе, пить один стакан каждый час.

Перекусы: яблоки, орехи, йогурт вместо печенья и конфет.

Вечерняя активность: прогулка 40–60 минут или йога.

Рабочее место: эргономичный стул с поддержкой поясницы.

Режим: ложиться спать до 23:00 для нормализации циркадных ритмов кишечника.

Физическая активность против запора: конкретные упражнения

Комплекс для взрослых:

«Велосипед» — лежа на спине, круговые движения ногами одну-две минуты.

«Ножницы» — скрещивание прямых ног на весу 15–20 раз.

Наклоны в стороны — стоя, руки вдоль тела, по десять наклонов в каждую сторону.

Приседания — 15–20 раз, колени не выходят за носки.

Дыхание животом — глубокий вдох с выпячиванием живота, выдох с втягиванием (пять-семь циклов).

Комплекс для пожилых:

Ходьба на месте три-пять минут;

Повороты туловища сидя на стуле (десять раз вправо/влево);

Сжимание/разжимание ягодиц 15–20 раз;

Круговые движения тазом (пять-десять по часовой стрелке и против).

Для беременных:

Ходьба 30–40 минут ежедневно;

Плавание;

Упражнения Кегеля для тазового дна;

Дыхательная гимнастика.

Альтернативные методы лечения

Иглоукалывание. Оно воздействует на точки меридианов желудка и селезенки. Нужен курс из 10–15 сеансов Эффективность иглоукалывания доходит до 60% при функциональных запорах. Ароматерапия. Подходят масла мяты, имбиря, фенхеля — для массажа живота. Также хорошо делать ингаляции с лавандой для снятия стресса. Гирудотерапия. Нужна постановка пиявок на область крестца. Она улучшает кровообращение в органах малого таза. Гомеопатия. Тут подойдут препараты на основе пульсатиллы, нукс вомики. Однако она требует индивидуального подбора врачом‑гомеопатом. Фитоаппликации. Это компресс из отвара ромашки и тысячелистника на живот. Его согревающий эффект стимулирует перистальтику.

Есть и научно обоснованные подходы.

Физиотерапия. Физиотерапевтические методы часто используются в комплексной терапии запоров, особенно при функциональных нарушениях. Некоторые из них: электростимуляция толстой кишки и сфинктеров прямой кишки (один из ведущих методов), синусоидальные модулированные токи (СМТ), интерференцтерапия (ИТ), электрофорез, высокочастотная терапия, флюктуоризация и магнитная стимуляция. Метод зависит от типа запора. Лечебная гимнастика и массаж. При спастических запорах показаны упражнения на расслабление мышц туловища, брюшной стенки и конечностей, тренировка диафрагмального дыхания. При атонических запорах важна гимнастика, укрепляющая мышцы брюшного пресса. Ручной массаж и легкое разминание напряженных мышц брюшной стенки способствуют рефлекторному снятию спазма кишечника. А вибромассаж с помощью аппаратов системы ЭПС (эластичный псевдокипящий слой). Этот метод позволяет улучшить состояние мышц тазового дна и сфинктерного аппарата, что актуально при недержании кала. Бальнеотерапия и теплолечение. Эти методы могут применяться в комплексной терапии. Парафино- и озокеритолечение улучшают трофику слизистой оболочки толстой кишки, уменьшают воспалительный процесс, стимулируют процессы репарации. Сауна — для детей дошкольного возраста рекомендуются два захода продолжительностью три и пять минут. Школьникам — три захода продолжительностью пять-семь-девять минут соответственно. Также подойдет гидротерапия (циркулярный душ, подводный душ-массаж, душ Шарко, вибрационные и жемчужные ванны). Она может назначаться детям школьного возраста с гипотоническим типом хронического запора. Психологическая коррекция. Если запор связан с психологическими факторами (стресс, тревога, страх), важна работа с психологом или психотерапевтом. Могут применяться методы релаксации (дыхательные упражнения, медитация, прогулки на свежем воздухе) для снижения тревожности, когнитивно-поведенческая терапия для коррекции негативных установок и страхов и нейрофизиологические тренинги для повышения стрессоустойчивости (особенно в школьном возрасте). А еще — работа с родителями для создания спокойной атмосферы вокруг темы дефекации.

Мифы про запор и акт дефекации: правда или вымысел

Вокруг темы запора ходит множество мифов. Разберем самые популярные:

Миф № 1: «Если не ходить в туалет два дня — это нормально»

На самом деле регулярность стула — важный показатель здоровья. Если вы редко ходите в туалет, это может привести к осложнениям. У некоторых людей физиологическая норма — дефекация раз в два-три дня без дискомфорта, с мягким стулом, что является вариантом нормы.

Миф № 2: «Чем чаще опорожняешь кишечник, тем лучше»

Нет, главное — не частота, а регулярность и комфорт. Норма — один-два раза в сутки, но у каждого свой ритм. Кто-то может ходить в туалет даже после каждого приема пищи — у некоторых людей это нормальная реакция на растяжение желудка.

Однако если при частой дефекации кал жидкий, то это может говорить о воспалении, инфекции или синдроме раздраженного кишечника.

Миф № 3: «Кал должен тонуть в унитазе»

Это не так. Плотность кала зависит от питания и содержания клетчатки. Если кал плавает, это не всегда признак болезни. Повышенное газообразование делает его легче, как и избыток жиров в рационе.

Это проблема, когда плавучий стул сопровождается жирным блеском, диареей и потерей веса. В таких случаях нужна консультация врача для исключения заболеваний ЖКТ.

Миф № 4: «Запор — это только проблема кишечника»

Запор может быть связан с психологическими проблемами, эндокринными нарушениями и даже болезнями нервной системы. Например, гипотиреозом, диабетом, гиперкальциемией, инсультом, травмами спинного мозга, болезнью Паркинсона, депрессивными и тревожными расстройствами и многими другими. Потому хронический запор требует тщательного обследования.

Миф № 5: «Слабительные — лучшее средство от запора»

Да, они помогают, но при длительном применении часть из них вызывает привыкание, а другая — теряет эффективность, либо подходит для единоразового использования. Лучше сначала попробовать изменить образ жизни и питание.

Миф № 6: «Если нет боли, то и проблемы нет»

Даже бессимптомный запор опасен — он может привести к осложнениям, таким как копростаз (формирование каловых камней, требующих ручного удаления) или выпадение прямой кишки.

Также из-за натуживания расширяются геморроидальные вены, твердый кал травмирует слизистую, а повышение давления в кишечнике приводит к выпячиванию стенок. Помимо этого может возникнуть интоксикация, так как при длительном застое всасываются продукты распада.

Миф № 7: «Кофе помогает при запоре»

Кофе действительно стимулирует перистальтику у 30-50% людей, но избыток кофеина обезвоживает организм, что усугубляет проблему, вызывая спазм кишечника. Также он усиливает газообразование и раздражает слизистую желудка и кишечника.

Миф № 8: «Кефир всегда помогает»

Только свежий кефир (до трех дней) обладает послабляющим эффектом. Старый, то есть двух-трехдневный кефир, наоборот, крепит. А вот старый вызывает брожение и может спровоцировать вздутие и диарею.

Однако у некоторых людей кефир вызывает метеоризм независимо от срока, а у других есть непереносимость лактозы.

Миф № 9: «Нужно обязательно ходить в туалет утром»

У каждого человека свой биоритм. Главное — не игнорировать позывы, а не подстраиваться под «норму».

Варианты нормы:

Утренний стул — наиболее распространен из‑за активации ЖКТ после пробуждения;

После завтрака — гастроколический рефлекс (растяжение желудка запускает перистальтику);

В другое время суток — если процесс регулярный и комфортный.

Важно не игнорировать позывы в любое время суток и избегать подавления рефлекса из-за спешки или неудобств. Если есть желание наладить утренний стул, то нужно выпивать стакан теплой воды натощак, есть легкий завтрак с клетчаткосодержащими продуктами и обязательно выделять на него время после еды.

Миф № 10: «Запор бывает только у пожилых»

К сожалению, проблема встречается и у детей, и у молодежи, особенно при сидячей работе и неправильном питании.

Профилактика для всех возрастов:

Сбалансированное питание;

Достаточное потребление воды;

Регулярная физическая активность;

Управление стрессом;

Своевременное обращение к врачу при стойких нарушениях.

Миф № 11: «Чем больше клетчатки, тем лучше для кишечника»

Это не так. Избыток грубой клетчатки, особенно нерастворимых волокон (отруби, бурый рис, орехи, бобовые), может усугубить запор, вызвать вздутие, метеоризм и даже колики.

Клетчатка полезна только при ее адекватном потреблении в сочетании с достаточным количеством жидкости. Важно постепенно увеличивать ее количество в рационе и учитывать индивидуальные реакции организма.

Миф № 12: «Увеличение потребления воды всегда решает проблему запора»

Нет. Если человек не обезвожен, простое увеличение жидкости в рационе редко устраняет запор. Вода усиливает эффект клетчатки, но сама по себе не решает проблему, если запор вызван другими причинами (например, неврологическими нарушениями или механическими препятствиями).

Рекомендуемый подход — нормализовать питьевой режим (полтора-два литра воды в день) и одновременно обогатить рацион клетчаткой, в первую очередь растворимой.

Миф № 13: «Клизмы и свечи — безопасный и лучший способ лечения запора»

Не совсем. Ректальные формы (клизмы, свечи) подходят для разового облегчения, но не заменяют базовую терапию. Фосфатные клизмы могут вызвать электролитные сдвиги, дегидратацию и даже поражение почек при передозировке или наличии факторов риска.

Глицериновые свечи действуют местно и обычно безопасны, но их эффективность при хронических запорах ограничена. Для длительного применения приоритет отдают пероральным осмотическим средствам, например на основе полиэтиленгликоля.

Миф № 14: «Запор у пожилых людей — естественное следствие старения»

Нет. Хотя с возрастом риск запоров повышается из-за снижения тонуса мышц, ухудшения кровообращения и возрастных изменений кишечника, это не является неизбежным следствием старения.

Запоры у пожилых часто связаны с особенностями диеты, малой физической активностью, массивной лекарственной терапией или сопутствующими заболеваниями (эндокринные расстройства, неврологические патологии). При появлении запоров у пожилых людей необходимо обратиться к врачу для исключения серьезных патологий.

Миф № 15: «Шлаки и токсины из каловых масс отравляют организм при запоре»

Концепция «шлаков» и «аутоинтоксикации» не имеет научного подтверждения. Длительный запор может привести к осложнениям (геморрой, анальные трещины, дивертикулез), но идея о том, что каловые массы выделяют токсины, всасывающиеся в кровь, является мифом.

Миф № 17: «Запор всегда сопровождается болью»

На самом деле запор не всегда сопровождается болью. Отсутствие боли не исключает наличие проблемы. Даже бессимптомный запор может привести к осложнениям, таким как копростаз (каловый завал) или выпадение прямой кишки.