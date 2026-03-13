Почему возникает запор: симптомы, причины и лечение у мужчин и женщин
Сложный поход в туалет и тяжесть в животе доставляют дискомфорт в повседневной жизни. Как распознать запор и что с этим делать?
Вы когда-нибудь задумывались, почему тема запора так табуирована, хотя с этой проблемой сталкивается чуть ли не каждый второй? В этой статье мы разберем все до мельчайших деталей: от симптомов и причин до методов лечения и профилактики. Плюс — разоблачим популярные мифы.
А эксклюзивный комментарий специально для 5-tv.ru дала врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова.
Что такое запор
Запор (Constipation) — это не просто «не сходил в туалет пару дней», а полноценное заболевание, которое влияет на качество жизни. Диагноз ставят, если походы в туалет случаются реже трех раз в неделю, приходится сильно натуживаться, кал сухой и плотный, особенно первая порция.
По статистике, от запоров страдают 14–35% взрослых, а среди людей старше 60 лет этот показатель доходит до 36%, причем женщины сталкиваются с проблемой чаще мужчин.
«Прежде чем начинать лечение, важно понять, есть ли у вас действительно запор. Многие считают, что стул должен быть каждый день, но это не совсем так», — подмечает Клара Сычугова.
Симптомы запора: как понять, что пора действовать
Симптомы запора могут быть разными, но есть ключевые признаки, которые нельзя игнорировать:
- Редкий стул. Норма — 1–2 раза в сутки без усилий. Если вы ходите в туалет реже трех раз в неделю — это уже тревожный звоночек.
- Изменение формы и консистенции кала. Для оценки используют Бристольскую шкалу формы кала. При запоре характерны первый и второй типы — плотные комки, похожие на орехи. В норме кал должен быть кашицеобразным и однородным.
- Натуживание. Если вы проводите в туалете больше трех минут и при этом напрягаетесь — это симптом запора.
«Также есть ощущение неполного опорожнения, чувство „закупорки“ или необходимость мануальной помощи для эвакуации кала», — уточняет эксперт.
Сопутствующие симптомы:
- Боли в животе;
- Метеоризм (вздутие, урчание, скопление газов);
- Слабость и утомляемость;
- Раздражительность;
- Боль в прямой кишке из‑за травмирования слизистой плотным калом.
Если вы заметили у себя хотя бы два из этих симптомов, пора задуматься о лечении и профилактике.
Причины запора: почему это происходит
Болезни ЖКТ — не единственная причина запора. Разберем основные факторы:
- Питание. Недостаток клетчатки и пищевых волокон делает кал сухим и плотным.
- Стресс. Ссоры, переживания, смена обстановки — все это может спровоцировать запор, особенно у эмоциональных людей.
- Малоподвижный образ жизни. Сидячая работа и отсутствие спорта ослабляют мышцы тазового дна, из‑за чего сокращения кишечника становятся вялыми.
- Беременность. Увеличенная матка сдавливает кишечник, а гормон прогестерон расслабляет его стенки.
- Заболевания ЖКТ. Синдром раздраженного кишечника, колит, язва желудка — все это может привести к запору.
- Прием лекарств. Обезболивающие, антидепрессанты, препараты железа и другие медикаменты нередко вызывают запор как побочный эффект.
- Эндокринные нарушения. Сахарный диабет, гипотиреоз — эти болезни влияют на моторику кишечника.
- Опухоли. Полипы, рак толстой кишки — механические препятствия для нормального стула.
- Возрастные изменения. После 60 лет замедляется перистальтика, снижается выработка ферментов.
- Обезвоживание. Недостаточное потребление жидкости делает кал твердым.
- Нарушение режима дня. Нерегулярное питание, пропуск завтрака, ночные смены — все это сбивает биоритмы кишечника.
Виды запора
Болезни кишечника бывают разными, и запор — не исключение. По механизму развития выделяют минимум восемь типов:
- Алиментарный — связан с неправильным питанием.
- Гипокинетический — возникает из-за малоподвижного образа жизни.
- Рефлекторный — следствие заболеваний ЖКТ.
- Токсический — вызван отравлением или приемом лекарств.
- Эндокринный — связан с гормональными нарушениями.
- Механический — из‑за опухолей или полипов в кишечнике.
- Нейрогенный или психогенный — вызван стрессом или болезнями нервной системы.
- Запор с нормальным транзитом — например, при синдроме раздраженного кишечника.
Также запор бывает острым (возникает внезапно) и хроническим (длится более трех месяцев).
Осложнения запора: чем опасен запущенный случай
Если не лечить запор, он может привести к серьезным проблемам.
Среди них:
- Кровотечение из прямой кишки. Твердый кал травмирует слизистую, вызывая боль и кровоточащие раны.
- Недержание стула. После длительных запоров сфинктеры прямой кишки могут ослабевать.
- Копростаз. Закупорка кишечника плотным калом, которая может привести к кишечной непроходимости.
- Выпадение прямой кишки. Возникает у людей, которые долго тужатся в туалете.
- Геморрой. Постоянное натуживание провоцирует расширение вен прямой кишки.
- Трещины анального канала. Болезненные разрывы слизистой, которые усугубляют проблему.
- Интоксикация. При длительном запоре токсины из кала всасываются в кровь, вызывая слабость, головную боль, тошноту.
- Дисбактериоз. Нарушение микрофлоры кишечника из‑за застоя кала.
- Риск онкологии. Хронический запор повышает вероятность развития рака толстой кишки.
Диагностика запора
Лечение начинается с диагностики. Врач проведет опрос, осмотрит вас и, при необходимости, назначит исследования.
Зачастую это колоноскопия (осмотр толстой кишки с помощью эндоскопа. Рекомендуется проходить каждые пять лет после 45–50 лет), исследование времени транзита по ЖКТ (пациент принимает капсулы с рентгеноконтрастными маркерами, а через несколько дней ему делают рентген), тест на экспульсию баллона (проверяет работу мышц таза.
Здоровый человек выталкивает баллон за минуту, при патологии это занимает больше времени), аноректальная манометрия (оценивает давление в прямой кишке и работу сфинктеров), дефекография (рентгеновское исследование, которое показывает механику дефекации).
А еще — электромиография (оценивает работу мышц тазового дна), лабораторные анализы (клинический анализ крови, анализы на гормоны и глюкозу), УЗИ брюшной полости (позволяет выявить опухоли, кисты, воспалительные процессы), ирригоскопия (рентген кишечника с контрастным веществом для оценки его структуры) и анализы кала (копрограмма, анализ на скрытую кровь, дисбактериоз).
Лечение запора: пошаговая инструкция
Лечение назначает врач-гастроэнтеролог. Оно включает несколько этапов:
Шаг первый. Изменение образа жизни
Профилактика запора начинается с коррекции повседневных привычек:
- Физическая активность. Даже 30 минут ходьбы в день улучшают перистальтику кишечника. Полезны плавание, йога, дыхательные упражнения.
- Режим дня. Приучите организм к регулярному стулу: старайтесь ходить в туалет в одно и то же время (лучше утром после завтрака).
- Комфортные условия. Не торопитесь в туалете, не читайте там книги и не берите телефон — это отвлекает от естественного процесса.
- Управление стрессом. Медитация, дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе снижают влияние психогенных факторов на работу кишечника.
- Правильная поза. Оптимально — сидеть на унитазе с опорой ног на подставку (колени выше бедер). Это облегчает дефекацию.
Шаг второй. Диета
Лечение и профилактика запора невозможны без правильного питания.
Что добавить в рацион:
- Овощи и фрукты (от 500 граммов в день): свекла, морковь, кабачки, тыква, яблоки, сливы, абрикосы, чернослив, курага.
- Цельнозерновые продукты: овсянка, гречка, коричневый рис, отруби, хлеб с отрубями.
- Кисломолочные продукты: свежий кефир (до трех дней), натуральный йогурт без сахара, простокваша.
- Масла: оливковое, льняное, подсолнечное (одна-две столовых ложки в день).
- Бобовые: чечевица, фасоль, горох (в умеренных количествах, чтобы не вызвать метеоризм).
- Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна, чиа.
- Вода: два-три литра в день. Утром натощак — стакан прохладной воды для стимуляции кишечника.
Что исключить:
- Жирное мясо и рыбу;
- Копчености, маринады, острые специи;
- Белый хлеб и сдобу;
- Крепкий кофе и чай;
- Газированные напитки и алкоголь;
- Фастфуд, полуфабрикаты.
Пример меню на день:
- Завтрак: овсянка с черносливом и льняным семенем, стакан кефира.
- Перекус: яблоко или горсть кураги.
- Обед: овощной суп, запеченная рыба с брокколи и гречкой.
- Полдник: натуральный йогурт с семенами чиа.
- Ужин: тушеная капуста с индейкой, салат из свеклы с оливковым маслом.
- Перед сном: стакан кефира или теплого молока.
Шаг третий. Фитотерапия
При легких формах запора помогут растительные средства:
- Отруби (пшеничные, овсяные) — одна-две столовых ложки в день, запивать водой.
- Травяные чаи: ромашка, мята, фенхель, укроп (укропная вода для детей).
- Слабительные травы: сенна, крушина, ревень (кратковременно, под контролем врача).
- Льняное семя: одна столовая ложка утром натощак, запивать стаканом воды.
- Алоэ: сок алоэ вера (разбавленный) обладает мягким послабляющим эффектом.
Шаг четвертый. Медикаментозное лечение
Назначается врачом при неэффективности диеты и образа жизни.
Основные группы препаратов:
- Осмотические слабительные (лактулоза, макрогол) — притягивают воду в кишечник, размягчают кал. Безопасны для длительного применения.
- Стимулирующие слабительные (бисакодил, натрия пикосульфат) — усиливают перистальтику. Применяют короткими курсами (не более десяти дней).
- Пребиотики и пробиотики (линекс, бифиформ) — нормализуют микрофлору кишечника.
- Прокинетики (итоприд, домперидон) — улучшают моторику ЖКТ.
- Лубриканты (глицериновые свечи, минеральное масло) — облегчают прохождение кала.
- Спазмолитики (дюспаталин, но‑шпа) — снимают спазмы при спастических запорах.
- Микролакс (микроклизмы) — экстренная помощь при острой задержке стула.
Важно: не занимайтесь самолечением! Дозировку и длительность приема подбирает врач.
Шаг пятый. Физиотерапия
Дополнительные методы, усиливающие эффект лечения:
- Электростимуляция кишечника — улучшает сократимость мышц.
- Магнитотерапия — снимает воспаление и спазмы.
- Гидроколонотерапия — глубокое очищение кишечника (только в клинике).
- Массаж живота — круговые движения по часовой стрелке утром натощак.
- Лечебная физкультура — упражнения для пресса и тазового дна.
Шаг шестой. Хирургическое лечение
Крайняя мера — операция. Проводится она при тяжелой инертной толстой кишке, кишечной непроходимости, опухолях, требующих удаления.
Виды операций:
- Колэктомия (удаление части или всей толстой кишки);
- Резекция сигмовидной кишки;
- Сфинктеротомия (при рубцовых стриктурах).
Профилактика запора
Чтобы избежать проблем с кишечником, нужно пить два-три литра воды в день, есть 25–38 граммов клетчатки ежедневно, двигаться: ходьба, зарядка, плавание, соблюдать режим питания (четыре-пять раз в день небольшими порциями), избегать стрессов или учиться с ними справляться, не игнорировать позывы к дефекации и создать комфортные условия в туалете.
А также лучше отказаться от фастфуда и полуфабрикатов, ограничить потребление кофе и алкоголя, регулярно проходить обследования (после 45 лет — колоноскопия каждые пять лет), контролировать прием лекарств (особенно обезболивающих и антидепрессантов).
Еще важно следить за весом — ожирение повышает риск запора, а при беременности нужно консультироваться с врачом по питанию и физической активности.
После 60 лет нужно уделять особое внимание профилактике (клетчатка, вода, движение), а при хронических болезнях (диабет, гипотиреоз) — контролировать основное заболевание.
«Есть совсем простые рекомендации. Например, употребление киви в течение четырех недель увеличивает частоту дефекаций. Ржаной хлеб также показал преимущество перед пшеничным. Добавки оксида магния (половина-полтора грамма в сутки не менее четырех недель) смягчают консистенцию стула. И, конечно, на многих людей действует чашечка эспрессо по утрам», — подмечает специалист.
Лекарственные взаимодействия: что учитывать при лечении запора
Некоторые препараты усугубляют проблему:
- Антидепрессанты (амитриптилин) — снижают моторику.
- Обезболивающие (кодеин) — вызывают атонию кишечника.
- Антациды с алюминием/кальцием — крепят.
- Железосодержащие — уплотняют кал.
- Гипотензивные (верапамил) — расслабляют гладкую мускулатуру.
Минимизировать риск можно, если принимать лекарства после еды, увеличить дозу клетчатки и воды при начале терапии, а также обсуждать с врачом замену препаратов (например, железо в липосомальной форме).
Народные методы: что работает в борьбе с запором, а что — нет
Безопасные способы — стакан теплой воды с лимоном утром натощак, отвар чернослива и кураги, кефир с тмином, салат из свеклы с растительным маслом, настой укропа (укропная вода).
Опасные методы — клизмы чаще одного раза в месяц, длительное применение сенны, солевые растворы без назначения врача, касторовое масло в больших дозах.
Когда срочно нужен врач
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если запор длится более семи дней, появилась кровь или слизь в кале, резко снизился вес без причины, стул стал лентовидным или очень тонким, возникли сильные боли в животе, не помогают слабительные, поднялась температура и есть подозрение на опухоль или непроходимость.
Прогноз и профилактика осложнений запора
При своевременном лечении прогноз благоприятный. Однако хронический запор требует постоянного контроля, риск рецидива высок при несоблюдении диеты и образа жизни, а запущенные случаи приводят к геморрою, трещинам, копростазу.
Запор у особых групп пациентов: нюансы лечения и профилактика
Лечение и профилактика запора отличаются в зависимости от возраста и состояния человека.
Запор при беременности возникает из‑за гормональных изменений (прогестерон расслабляет гладкую мускулатуру кишечника), давления растущей матки на кишечник, приема железосодержащих препаратов, снижения физической активности.
Безопасные методы лечения:
- Диета с высоким содержанием клетчатки;
- Обильное питье (2–2,5 л в день);
- Умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание);
- Разрешенные слабительные (лактулоза, макрогол) — только по назначению врача;
- Глицериновые свечи при острой задержке стула.
После 60 лет риск запора возрастает из‑за замедления перистальтики, снижения выработки пищеварительных ферментов, малоподвижного образа жизни, хронических заболеваний, приема множества лекарств.
Рекомендации:
- Дробное питание (5–6 раз в день малыми порциями);
- Клетчатка в рационе (отруби, овощи, фрукты);
- Физическая активность (ходьба 30+ минут в день);
- Контроль приема лекарств;
- Регулярное обследование у врача.
При хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, запор — частый спутник. Здесь важна коррекция основного заболевания, диета, подбор слабительных с учетом сопутствующих болезней, наблюдение у профильного специалиста.
Для родителя же самое страшное — запор у его ребенка. Тем более, что факторы и причины напрямую зависят от возраста.
Возрастные нормы стула:
- Новорожденные: три-шесть раз в день (на грудном вскармливании);
- От полугода до года: один-три раза;
- Старше года: один-два раза;
- Дошкольники/школьники: один раз в день или через день.
Тревожные признаки:
- Стул реже одного раза в три дня;
- Плотные шарики («овечий кал»);
- Кровь на туалетной бумаге;
- Натуживание более десяти секунд;
- Страх ходить в туалет.
Тактика действий будет широкой и разнообразной. В первую очередь необходимо скорректировать питание ребенка: детям от одного года до трех лет необходимо добавить в рацион пюре из чернослива и свеклы, каши с отрубями, а старше трех лет — салаты с растительным маслом, кисломолочные продукты.
Наладить нужно и режим дня. Например, ввести фиксированное время для дефекации (после завтрака), а также «туалетный тренинг»: сидеть пять-десять минут без давления.
Помимо этого, в жизнь неактивных детей стоит добавить движение — игры с прыжками, мячом, велосипед и плавание. Важна и психологическая поддержка. Например, книги или мультфильмы про туалет, а также введение системы поощрений (наклейки за попытки).
Строго по назначению педиатра можно помочь ребенку и медикаментами: лактулозой (сироп), глицериновыми свечами и микроклизмами. Избегать необходимо наказаний за «аварии», запугивания клизмами и длительного приема стимулирующих слабительных.
Психологический аспект запора
Стресс и эмоциональное состояние напрямую влияют на работу кишечника. Как стресс вызывает запор:
- Активация симпатической нервной системы тормозит перистальтику;
- Напряжение мышц тазового дна мешает нормальной дефекации;
- Нарушение режима питания и питья в стрессовых ситуациях;
- Привычка «терпеть» из‑за занятости.
Методы психологической коррекции:
- Когнитивно‑поведенческая терапия;
- Техники релаксации (дыхательные упражнения, медитация);
- Биофидбек‑терапия (обучение контролю мышц тазового дна);
- Работа с психотерапевтом при тревожных расстройствах.
Практические советы:
- Выделите время для дефекации без спешки;
- Создайте ритуал (стакан теплой воды утром, легкая зарядка);
- Избегайте стрессовых ситуаций перед походом в туалет;
- Практикуйте диафрагмальное дыхание для расслабления мышц живота.
Современные исследования: новые подходы к лечению запора
Наука не стоит на месте. Среди последних достижений в гастроэнтерологии:
- Пребиотики нового поколения. Стимулируют рост полезных бактерий, улучшая консистенцию стула.
- Прокинетики с избирательным действием. Воздействуют только на рецепторы кишечника, минимизируя побочные эффекты.
- Биофидбек-терапия. Обучение контролю мышц таза с помощью датчиков обратной связи. Эффективность — до 70% при хронических запорах.
- Микробиом‑ориентированная терапия. Подбор диеты и пробиотиков на основе анализа микрофлоры кишечника.
- Диетотерапия по генетическому профилю. Персонализированный подход к питанию с учетом генетических особенностей усвоения клетчатки.
Сейчас есть и другие перспективные направления — разработка препаратов, воздействующих на серотониновые рецепторы кишечника, использование стволовых клеток для восстановления нервной регуляции кишечника, умные устройства для мониторинга перистальтики.
Частые ошибки при лечении запора
Чего делать не стоит:
- Злоупотреблять слабительными. Длительный прием стимулирующих препаратов вызывает «ленивый кишечник».
- Игнорировать симптомы. Хронический запор может маскировать серьезные болезни.
- Резко менять диету. Увеличение клетчатки без достаточного питья усугубляет проблему.
- Использовать клизмы без назначения. Частое применение нарушает микрофлору и водно‑солевой баланс.
- Самостоятельно назначать гормоны. Препараты для лечения гипотиреоза должен подбирать эндокринолог.
- Пренебрегать физической активностью. Малоподвижность — один из главных факторов запора.
- Подавлять позывы. Откладывание дефекации приводит к уплотнению кала.
- Исключать жиры. Растительные масла необходимы для смазки стенок кишечника.
- Пить мало воды. Обезвоживание — частая причина твердого стула.
- Забывать про профилактику. После устранения запора важно закрепить результат.
Профилактика запора у офисных работников
Люди с сидячей работой особенно находятся в группе риска.
Рекомендации:
- Каждые 30 минут: встать, пройтись, сделать пару наклонов.
- Во время обеда: салат из свежих овощей + цельнозерновой хлеб.
- Вода: держать бутылку на столе, пить один стакан каждый час.
- Перекусы: яблоки, орехи, йогурт вместо печенья и конфет.
- Вечерняя активность: прогулка 40–60 минут или йога.
- Рабочее место: эргономичный стул с поддержкой поясницы.
- Режим: ложиться спать до 23:00 для нормализации циркадных ритмов кишечника.
Физическая активность против запора: конкретные упражнения
Комплекс для взрослых:
- «Велосипед» — лежа на спине, круговые движения ногами одну-две минуты.
- «Ножницы» — скрещивание прямых ног на весу 15–20 раз.
- Наклоны в стороны — стоя, руки вдоль тела, по десять наклонов в каждую сторону.
- Приседания — 15–20 раз, колени не выходят за носки.
- Дыхание животом — глубокий вдох с выпячиванием живота, выдох с втягиванием (пять-семь циклов).
Комплекс для пожилых:
- Ходьба на месте три-пять минут;
- Повороты туловища сидя на стуле (десять раз вправо/влево);
- Сжимание/разжимание ягодиц 15–20 раз;
- Круговые движения тазом (пять-десять по часовой стрелке и против).
Для беременных:
- Ходьба 30–40 минут ежедневно;
- Плавание;
- Упражнения Кегеля для тазового дна;
- Дыхательная гимнастика.
Альтернативные методы лечения
- Иглоукалывание. Оно воздействует на точки меридианов желудка и селезенки. Нужен курс из 10–15 сеансов Эффективность иглоукалывания доходит до 60% при функциональных запорах.
- Ароматерапия. Подходят масла мяты, имбиря, фенхеля — для массажа живота. Также хорошо делать ингаляции с лавандой для снятия стресса.
- Гирудотерапия. Нужна постановка пиявок на область крестца. Она улучшает кровообращение в органах малого таза.
- Гомеопатия. Тут подойдут препараты на основе пульсатиллы, нукс вомики. Однако она требует индивидуального подбора врачом‑гомеопатом.
- Фитоаппликации. Это компресс из отвара ромашки и тысячелистника на живот. Его согревающий эффект стимулирует перистальтику.
Есть и научно обоснованные подходы.
- Физиотерапия. Физиотерапевтические методы часто используются в комплексной терапии запоров, особенно при функциональных нарушениях. Некоторые из них: электростимуляция толстой кишки и сфинктеров прямой кишки (один из ведущих методов), синусоидальные модулированные токи (СМТ), интерференцтерапия (ИТ), электрофорез, высокочастотная терапия, флюктуоризация и магнитная стимуляция. Метод зависит от типа запора.
- Лечебная гимнастика и массаж. При спастических запорах показаны упражнения на расслабление мышц туловища, брюшной стенки и конечностей, тренировка диафрагмального дыхания. При атонических запорах важна гимнастика, укрепляющая мышцы брюшного пресса. Ручной массаж и легкое разминание напряженных мышц брюшной стенки способствуют рефлекторному снятию спазма кишечника. А вибромассаж с помощью аппаратов системы ЭПС (эластичный псевдокипящий слой). Этот метод позволяет улучшить состояние мышц тазового дна и сфинктерного аппарата, что актуально при недержании кала.
- Бальнеотерапия и теплолечение. Эти методы могут применяться в комплексной терапии. Парафино- и озокеритолечение улучшают трофику слизистой оболочки толстой кишки, уменьшают воспалительный процесс, стимулируют процессы репарации. Сауна — для детей дошкольного возраста рекомендуются два захода продолжительностью три и пять минут. Школьникам — три захода продолжительностью пять-семь-девять минут соответственно. Также подойдет гидротерапия (циркулярный душ, подводный душ-массаж, душ Шарко, вибрационные и жемчужные ванны). Она может назначаться детям школьного возраста с гипотоническим типом хронического запора.
- Психологическая коррекция. Если запор связан с психологическими факторами (стресс, тревога, страх), важна работа с психологом или психотерапевтом. Могут применяться методы релаксации (дыхательные упражнения, медитация, прогулки на свежем воздухе) для снижения тревожности, когнитивно-поведенческая терапия для коррекции негативных установок и страхов и нейрофизиологические тренинги для повышения стрессоустойчивости (особенно в школьном возрасте). А еще — работа с родителями для создания спокойной атмосферы вокруг темы дефекации.
Мифы про запор и акт дефекации: правда или вымысел
Вокруг темы запора ходит множество мифов. Разберем самые популярные:
Миф № 1: «Если не ходить в туалет два дня — это нормально»
На самом деле регулярность стула — важный показатель здоровья. Если вы редко ходите в туалет, это может привести к осложнениям. У некоторых людей физиологическая норма — дефекация раз в два-три дня без дискомфорта, с мягким стулом, что является вариантом нормы.
Миф № 2: «Чем чаще опорожняешь кишечник, тем лучше»
Нет, главное — не частота, а регулярность и комфорт. Норма — один-два раза в сутки, но у каждого свой ритм. Кто-то может ходить в туалет даже после каждого приема пищи — у некоторых людей это нормальная реакция на растяжение желудка.
Однако если при частой дефекации кал жидкий, то это может говорить о воспалении, инфекции или синдроме раздраженного кишечника.
Миф № 3: «Кал должен тонуть в унитазе»
Это не так. Плотность кала зависит от питания и содержания клетчатки. Если кал плавает, это не всегда признак болезни. Повышенное газообразование делает его легче, как и избыток жиров в рационе.
Это проблема, когда плавучий стул сопровождается жирным блеском, диареей и потерей веса. В таких случаях нужна консультация врача для исключения заболеваний ЖКТ.
Миф № 4: «Запор — это только проблема кишечника»
Запор может быть связан с психологическими проблемами, эндокринными нарушениями и даже болезнями нервной системы. Например, гипотиреозом, диабетом, гиперкальциемией, инсультом, травмами спинного мозга, болезнью Паркинсона, депрессивными и тревожными расстройствами и многими другими. Потому хронический запор требует тщательного обследования.
Миф № 5: «Слабительные — лучшее средство от запора»
Да, они помогают, но при длительном применении часть из них вызывает привыкание, а другая — теряет эффективность, либо подходит для единоразового использования. Лучше сначала попробовать изменить образ жизни и питание.
Миф № 6: «Если нет боли, то и проблемы нет»
Даже бессимптомный запор опасен — он может привести к осложнениям, таким как копростаз (формирование каловых камней, требующих ручного удаления) или выпадение прямой кишки.
Также из-за натуживания расширяются геморроидальные вены, твердый кал травмирует слизистую, а повышение давления в кишечнике приводит к выпячиванию стенок. Помимо этого может возникнуть интоксикация, так как при длительном застое всасываются продукты распада.
Миф № 7: «Кофе помогает при запоре»
Кофе действительно стимулирует перистальтику у 30-50% людей, но избыток кофеина обезвоживает организм, что усугубляет проблему, вызывая спазм кишечника. Также он усиливает газообразование и раздражает слизистую желудка и кишечника.
Миф № 8: «Кефир всегда помогает»
Только свежий кефир (до трех дней) обладает послабляющим эффектом. Старый, то есть двух-трехдневный кефир, наоборот, крепит. А вот старый вызывает брожение и может спровоцировать вздутие и диарею.
Однако у некоторых людей кефир вызывает метеоризм независимо от срока, а у других есть непереносимость лактозы.
Миф № 9: «Нужно обязательно ходить в туалет утром»
У каждого человека свой биоритм. Главное — не игнорировать позывы, а не подстраиваться под «норму».
Варианты нормы:
- Утренний стул — наиболее распространен из‑за активации ЖКТ после пробуждения;
- После завтрака — гастроколический рефлекс (растяжение желудка запускает перистальтику);
- В другое время суток — если процесс регулярный и комфортный.
Важно не игнорировать позывы в любое время суток и избегать подавления рефлекса из-за спешки или неудобств. Если есть желание наладить утренний стул, то нужно выпивать стакан теплой воды натощак, есть легкий завтрак с клетчаткосодержащими продуктами и обязательно выделять на него время после еды.
Миф № 10: «Запор бывает только у пожилых»
К сожалению, проблема встречается и у детей, и у молодежи, особенно при сидячей работе и неправильном питании.
Профилактика для всех возрастов:
- Сбалансированное питание;
- Достаточное потребление воды;
- Регулярная физическая активность;
- Управление стрессом;
- Своевременное обращение к врачу при стойких нарушениях.
Миф № 11: «Чем больше клетчатки, тем лучше для кишечника»
Это не так. Избыток грубой клетчатки, особенно нерастворимых волокон (отруби, бурый рис, орехи, бобовые), может усугубить запор, вызвать вздутие, метеоризм и даже колики.
Клетчатка полезна только при ее адекватном потреблении в сочетании с достаточным количеством жидкости. Важно постепенно увеличивать ее количество в рационе и учитывать индивидуальные реакции организма.
Миф № 12: «Увеличение потребления воды всегда решает проблему запора»
Нет. Если человек не обезвожен, простое увеличение жидкости в рационе редко устраняет запор. Вода усиливает эффект клетчатки, но сама по себе не решает проблему, если запор вызван другими причинами (например, неврологическими нарушениями или механическими препятствиями).
Рекомендуемый подход — нормализовать питьевой режим (полтора-два литра воды в день) и одновременно обогатить рацион клетчаткой, в первую очередь растворимой.
Миф № 13: «Клизмы и свечи — безопасный и лучший способ лечения запора»
Не совсем. Ректальные формы (клизмы, свечи) подходят для разового облегчения, но не заменяют базовую терапию. Фосфатные клизмы могут вызвать электролитные сдвиги, дегидратацию и даже поражение почек при передозировке или наличии факторов риска.
Глицериновые свечи действуют местно и обычно безопасны, но их эффективность при хронических запорах ограничена. Для длительного применения приоритет отдают пероральным осмотическим средствам, например на основе полиэтиленгликоля.
Миф № 14: «Запор у пожилых людей — естественное следствие старения»
Нет. Хотя с возрастом риск запоров повышается из-за снижения тонуса мышц, ухудшения кровообращения и возрастных изменений кишечника, это не является неизбежным следствием старения.
Запоры у пожилых часто связаны с особенностями диеты, малой физической активностью, массивной лекарственной терапией или сопутствующими заболеваниями (эндокринные расстройства, неврологические патологии). При появлении запоров у пожилых людей необходимо обратиться к врачу для исключения серьезных патологий.
Миф № 15: «Шлаки и токсины из каловых масс отравляют организм при запоре»
Концепция «шлаков» и «аутоинтоксикации» не имеет научного подтверждения. Длительный запор может привести к осложнениям (геморрой, анальные трещины, дивертикулез), но идея о том, что каловые массы выделяют токсины, всасывающиеся в кровь, является мифом.
Миф № 17: «Запор всегда сопровождается болью»
На самом деле запор не всегда сопровождается болью. Отсутствие боли не исключает наличие проблемы. Даже бессимптомный запор может привести к осложнениям, таким как копростаз (каловый завал) или выпадение прямой кишки.
