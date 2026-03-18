Жители Звенигорода скорбят по утонувшим в реке подросткам

В Звенигороде организовывают прощания с тремя подростками, которые погибли в результате несчастного случая на Москве-реке. Об этом сообщило издание aif.ru.

«Очень жалко детей. Ангелочки, скорбим. Соболезнуем. Родителям сил пережить это горе. Спасибо спасателям, водолазам и всем, кто принимал участие в поисках», — рассказала местная жительница Наталья.

Люди выражают соболезнования семьям погибших в социальных сетях и при личных встречах. Жительница города по имени Анна поделилась в беседе с журналистами, что до последнего момента была слабая надежда на чудо. При этом, профессионалы понимали минимальную вероятность спасения в ледяной воде.

Поисковые мероприятия, продолжавшиеся десять суток, официально завершили после обнаружения тела последнего школьника — 13-летней девочки. До этого спасателям удалось найти тела двух 12-летних мальчиков.

Тела мальчиков подняли из реки 11 и 13 марта, в то время как поиски девочки затянулись из-за сложных погодных условий и особенностей рельефа дна.

Операцию вели с 7 марта. Именно в тот вечер группа подростков не вернулась домой после прогулки. Обнаруженные на берегу следы позволили специалистам предположить, что дети провалились под лед и оказались в воде.

Основные поисковые работы проводили силами водолазных групп, сотрудников МЧС и многочисленных добровольцев из числа местных жителей.

