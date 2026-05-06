Канадская провинция решила провести референдум о выходе из состава страны

В провинции уже десятилетиями растет недовольство федеральным центром.

Может ли провинция Альберта выйти из состава Канады

В Альберте собрали достаточное число голосов для референдума о выходе из Канады

Более 300 тысяч жителей провинции Альберта в Канаде проголосовали за проведение референдума о выходе региона из состава страны. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Чтобы заставить власти рассмотреть вопрос о проведении такого голосования, необходимо было собрать 178 тысяч подписей. Лидер движения сепаратистов Митч Сильвестр и его сторонники 4 мая принесли в офис местной избирательной комиссии коробки с соответствующими подписями жителей. Референдум сепаратисты планируют провести 19 октября, однако для этого избирательная комиссия еще должна проверить все предоставленные подписи.

Провинция Альберта является частью Канады с 1905 года. В 1940-е в регионе были найдены запасы нефти в большом количестве, однако его процветание сдерживалось федеральными тарифами. Вместе с недовольством населения в регионе начало активно формироваться сепаратистское движение.

Спустя годы ситуация в Альберте лишь усугубилась. В частности, из-за политики бывшего премьер-министра Джастина Трюдо по отказу от углеводородов, в регионе сократилось количество рабочих мест в нефтяном секторе. Также из провинции ушли ряд крупных иностранных инвесторов. Тарифная война США и Канады сильно ударила по экспорте нефти из Альберты.

Есть вероятность, в этом году Канаду может ждать сразу два референдума из состава страны. По информации The Globe and Mail, ранее партия провинции Квебек пообещала провести референдум о суверенитете региона в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.

