Народный фронт доставил в Дагестан «Огонь памяти»

Движение также направило пострадавшим от наводнения бытовую технику и стройматериалы.
В день пятнадцатилетия Народного фронта его руководитель Михаил Кузнецов передал дагестанцам частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата. Торжественная церемония состоялась на Холме Славы в Хасавюртовском районе, который серьезно пострадал от недавнего наводнения. Кузнецов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны более 70 уроженцев республики стали Героями Советского Союза, и сегодня Дагестан продолжает сражаться в зоне СВО.
«Огонь от Могилы Неизвестного Солдата для меня это символ памяти, уважения и гордости. Это связь поколений, напоминание о подвиге наших предков», — поделился председатель Совета ветеранов ОМВД по Хасавюрту Зайбодин Омаров.
Народный фронт также передал пострадавшим семьям из Махачкалы и Хасавюртовского района бытовую технику, стройматериалы и другие необходимые вещи. Движение одним из первых включилось в ликвидацию последствий стихии: направило МЧС плавсредства, насосы, генераторы, тепловые пушки и даже модульные душевые кабинки. Сформировано и передано 1330 гуманитарных наборов, доставлено около 500 тонн питьевой воды.
Волонтеры Молодежки Народного фронта вместе со спасателями осушают подвалы жилых домов и соцучреждений. В селе Адильотар переданы аптечки, а также 500 лопат, 10 тонн пескобетона, 200 тачек и 100 аппаратов высокого давления.
«Сегодня вся Россия помогает Дагестану. Это единство является залогом наших прошлых и будущих побед», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Джамалудин Шигабудинов.
Президентское движение продолжает сбор средств «Дагестан, мы с тобой!». На данный момент собрано 43 миллиона рублей.
