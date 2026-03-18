Жених впал в кому во время мальчишника в Румынии

Первыми тревожными признаками стали невнятная речь и тошнота.

Мужчина впал в кому во время мальчишника из-за диабета

Фото: www.globallookpress.com/Lutcanu Iuliana

Mirror: жених впал в кому во время мальчишника в Румынии

В Румынии 35-летний британец впал в кому после резкого ухудшения самочувствия во время празднования мальчишника. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, мужчина прилетел в Бухарест 14 марта вместе с друзьями. Однако уже через пару дней его состояние стало критическим.

Друзья пострадавшего рассказали, что первыми тревожными признаками стали невнятная речь и тошнота. Прибывшие на вызов медики госпитализировали британца.

Врачи поставили ему диагноз — сахарный диабет первого типа. Как выяснилось, мужчина не подозревал о наличии у него этого заболевания.

Ситуация осложнилась тем, что из-за отсутствия инсулина в организме уровень сахара в крови стал аномально высоким. Это привело к сгущению крови и риску отказа поджелудочной железы и почек.

В ночь на 16 марта у пациента на две минуты остановилось сердце. Врача удалось его спасти. После чего мужчину перевели в реанимацию и ввели в состояние медикаментозной комы.

Состояние мужчины, у которого также диагностированы детский церебральный паралич и пневмония, остается тяжелым. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Свадьба была запланирована на сентябрь. Близкие жениха организовали сбор средств для оплаты проживания его брата в Румынии и покрытия сопутствующих медицинских расходов.

«Мы абсолютно опустошены тем, что происходит. Это кажется нереальным, и все очень эмоционально переживают эту ситуацию. Мы не оставим его одного в чужой стране», — отметила невеста.

По ее словам, никто не мог предусмотреть подобный сценарий. Сейчас семья ожидает результатов сканирования мозга мужчины.

17:24
На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана
17:18
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
17:15
Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске
17:14
Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
17:13
Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона
17:09
Драгоценная ошибка: как пожертвованный науке мозг помог раскрыть убийство

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео