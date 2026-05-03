Опасный сорняк: дерматолог дала советы по лечению ожогов от борщевика

Дерматолог Айбазова: нельзя вскрывать волдыри после ожога от борщевика

В летний сезон садоводам следует проявлять особую осторожность при контакте с борщевиком во избежание тяжелых повреждений кожи. Об этом в беседе с aif.ru рассказала дерматолог, главный врач Алтайского краевого кожно-венерологического диспансера Аннетта Айбазова.

Эксперт подчеркнула, что ядовитый сок растения в сочетании с солнечным светом провоцирует появление серьезных ожогов, которые проявляются через зуд и жжение уже спустя несколько минут после инцидента.

«Через пять-семь минут после контакта на коже появляются зуд, жжение, могут возникнуть волдыри, которые ни в коем случае нельзя прокалывать. Через несколько дней на их месте могут появиться раны», — пояснила врач.

Айбазова рекомендует незамедлительно промыть пораженный участок водой, принять средства против аллергии и нанести регенерирующие мази. Особое внимание специалист уделила запрету на самостоятельное вскрытие образующихся волдырей, так как при правильном уходе они со временем исчезают сами. Однако при повышении температуры тела или стремительном распространении сыпи необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение.

«В некоторых случаях пациенты после ожогов от борщевика попадают в инфекционные отделения, когда организм теряет слишком большое количество жидкости из-за ее скопления в волдырях», — сказала Айбазова.

Помимо борщевика, опасность могут представлять крапива и даже декоративная туя. Последняя способна вызвать аллергический ринит или затруднение дыхания, что особенно рискованно для беременных женщин. Для защиты здоровья в дачный период медики советуют использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы, особенно при наличии предрасположенности к фотодерматиту.

