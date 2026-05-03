Секреты раннего урожая: когда высаживать томаты в теплицу

Лилия Килячкова
Правильный выбор даты и температурного режима спасет рассаду от гибели.

Агроном Клинг: Рассаду в теплицы стоит высаживать после 15 мая

Оптимальное время для перемещения рассады томатов в теплицы наступает при условии стабильной температуры воздуха не ниже десяти градусов тепла. Об этом в беседе с aif.ru рассказала Анна Клинг.

Специалист пояснила, что конкретные сроки посадочных работ напрямую зависят от технических характеристик и оснащения парника. В частности, наличие системы подогрева позволяет начать сезон раньше. Если же речь идет о стандартных поликарбонатных конструкциях без отопления, то важно убедиться в их герметичности.

По словам эксперта, растения могут выдержать кратковременное ночное похолодание до плюс пяти градусов, однако для полноценного развития томатам и огурцам необходимо тепло выше десяти градусов.

В необогреваемых весенних теплицах посадки традиционно рекомендуют проводить после 15 мая, когда климатические условия становятся более предсказуемыми и мягкими. Помимо температурного фактора, важную роль играет физическое состояние самих саженцев: для теплицы подходят крепкие кусты, которые не успели чрезмерно вытянуться или перерасти.

Дополнительными ориентирами для дачников могут служить природные приметы. Например, период цветения березы считается отличным сигналом для высадки перцев и помидоров, а распустившиеся одуванчики подтверждают достаточный прогрев почвы.

Перед началом работ парник необходимо тщательно очистить от остатков прошлогодней растительности, перекопать землю и провести дезинфекцию. Для борьбы с патогенами и вредителями агроном советует использовать специальные химические препараты и дымовые шашки, строго соблюдая инструкции производителя.

