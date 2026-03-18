Ветеран спецслужб рассказал о вербовке Киевом террористов среди мусульман

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Некоторым диверсантам нет и 18 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Ветеран спецслужб Назаров: Киев ищет исполнителей терактов в РФ среди мусульман

Украинские кураторы вербуют исполнителей терактов в России среди мусульман. Об этом заявил ветеран органов безопасности  Вячеслав Назаров, его заявление опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«Противник, действуя под видом вербовщиков террористических организаций <…> проводит поиск потенциальных кандидатов на вербовку», — рассказал офицер.

Как уточнил силовик, агенты Киева выбирают потенциальных диверсантов в тематических мусульманских группах в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Их интересуют участники в возрасте от 14 до 20 лет.

Вступив с выбранной целью в переписку, куратор психологически «обрабатывает» ее, чтобы склонить к вступлению в террористическую группировку. После того, как завербованный клянется лидеру сообщества в верности, ему передают инструкцию по сборке самодельной бомбы.

Основными объектами терактов становятся культово-религиозные православные и еврейские учреждения. Конечная цель Украины — посеять в России межнациональные и межконфессиональные конфликты, подчеркнул Назаров. Кроме того, Киев вербует учеников школ, чтобы те устраивали массовые убийства сверстников.

Ранее в Уфе 16-летний подросток по заданию Украины планировал подорвать православный храм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

