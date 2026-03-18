В Крыму более 800 соцобъектов построили и обновили по программе «Единой России»

В Республике Крым благодаря народной программе «Единая Россия» построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов. Об этом сообщила пресс-служба партии на своем сайте.

По словам секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, за годы, что Крым и Севастополь являются частью нашей страны, значительно поднялся уровень жизни граждан. Кроме того, наверстано отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии региона. Стало доступнее образование, обновлена система здравоохранения и улучшена городская среда.

«В последние пять лет изменения носят еще более системный характер с учетом реализации положений народной программы „Единой России“. Все изменения — комплексные. И они раскрывают возможности и перспективы дальнейшего развития Крыма и Севастополя, их роль как стратегически важных регионов, имеющих особую инвестиционную привлекательность», — добавил Якушев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за прошедшую пятилетку в городе были введены в эксплуатацию больше двух десятков медицинских учреждений, построено пять школ и 21 образовательное учреждение отремонтировано, возведены десять детских садов, еще два обновлены. Также отремонтировано более 350 придомовых территорий и свыше 83% дорог регионального значения стали соответствовать нормативным требованиям.

В Симферополе, Евпатории и Судаке тоже прошла масштабная реконструкция детских садов и школ. Кроме того, обновлены подвижные составы и модернизированы 17 автостанций.

По словам главы крымского реготделения «Единой России» председателя Госсовета республики Владимира Константинова, народная программа партии стала ключевым импульсом этих преобразований.

