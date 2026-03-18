В USAID выявили нарушения в выделении помощи Киеву на 26 миллиардов долларов

В США вспыхнул громкий финансовый скандал вокруг помощи Киеву. Проверки выявили многомиллиардные нарушения — речь, по данным USAID, может идти о сумме до 26 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель надзорного органа Адам Каплан.

Аудит показал — украинские подрядчики либо срывали сроки отчетности, либо вовсе не предоставляли документы о том, куда ушли деньги. Выяснилось это после того, как американское агентство по международному развитию направило проверяющих сразу в восемь стран, включая Украину, чтобы на месте разобраться, как расходуются выделенные средства.

И все это — после заявлений Трампа. Президент США призвал провести масштабное расследование финансовых потоков, направленных Киеву. Речь о колоссальной сумме — около 400 миллиардов долларов, выделенных при администрации Джо Байдена на военную помощь Украине.

