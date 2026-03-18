Счетная палата вернула рекордную сумму в бюджет

Ковальчук: Счетная палата вернула рекордные 294,1 млрд рублей в бюджет

Рекордную сумму удалось вернуть в российский бюджет. Как заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, это почти 300 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем годом ранее. Отчет о работе ведомства сегодня представили в Совете Федерации.

«Отдельную остановлюсь на показателях экономического эффекта который является основным критерием оценки нашей работы. Он показывает реальный результаты выраженные в объеме средств и имущества возвращенных в казну, в дополнительных доходах бюджетов всех уровней, а также в сокращении неэффективных расходов», — сказал глава палаты.

По итогам 2025 года экономический эффект составил 653 миллиарда рублей, что превышает показатель 2024 года в 4,4 раза, а показатель 2023 года — в 12,3 раза. Из них 294,1 миллиарда составили непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней, что также обновило рекорд и стало самым высоким показателем в истории ведомства

Всего же за прошлый год Счетная палата направила правоохранителям свыше 160-ти материалов. Возбуждено больше 70 уголовных дел. По словам Бориса Ковальчука, среди приоритетов — дальнейшая цифровизация ведомства, что сделает его работу еще эффективнее.

