Путин: Россия намерена создавать технологические альянсы с другими странами

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

РФ готова поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, оборудования и технологических платформ.

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей РФ, который проходит в Национальном центре «Россия».

Глава государства подчеркнул, что процесс укрепления отечественного суверенитета в области технологий не подразумевает изоляцию страны. Напротив, Москва нацелена на формирование и масштабирование взаимовыгодных объединений с другими государствами.

Российский лидер также выразил готовность поддерживать инициативы внешних партнеров, которые предполагают использование российских машин, специализированного оборудования и современных технологических платформ в совместных проектах. По мнению Путина, интеграция интеллектуальных достижений и ресурсной базы различных стран создаст мощный стимул для развития российской науки и промышленности.

«Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения и интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий и сферы услуг», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что объем промышленного производства в России в прошлом году оказался на 12% выше уровня 2021 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Песков: дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной
16:52
В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца
16:48
Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ
16:38
В РАН объяснили, могут ли толчки под Новосибирском вызвать новые землетрясения
16:36
Не сдается: молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака
16:27
На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео