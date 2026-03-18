На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана

В аварии с участием микроавтобуса на Пхукете погибла гражданка Узбекистана, еще 11 человек получили травмы. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России на Пхукете.

Туристы из России также пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Всего травмы восемь россиян и четыре гражданина Узбекистана. Их всех доставили в местные больницы, где им оказали медицинскую помощь. На данный момент трое россиян госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Известно, что микроавтобус направлялся на экскурсию к Симиланским островам, когда водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в столб электропередачи. По словам водителя, причиной происшествия стало резкое торможение грузовика впереди. Металлическое ограждение дороги пробило кузов автомобиля, усугубив последствия аварии.

Таиландские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, уточняя все обстоятельства аварии. Генеральное консульство России в Пхукете сообщило, что оказывает помощь своим гражданам и контролирует ход следствия.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Таиланде 39 туристов пострадали при опрокидывании автобуса. Водитель транспортного средства не справился с управлением, поскольку дорога стала скользкой из-за дождя.

