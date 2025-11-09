В Таиланде 39 туристов пострадали при опрокидывании автобуса
ДТП произошло в провинции Лампанг на севере страны.
Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran
В Таиланде перевернулся туристический автобус с 39 пассажирами. Об этом сообщила газета Matichon.
«Туристический автобус, следовавший из Чиангмая в Бангкок, потерял управление и перевернулся на дороге Дойкунтан, что привело к длительной пробке», — отмечается в публикации.
Уточняется, что в автобусе находилось 39 пассажиров. Один человек получил тяжелые травмы, четверо — средней степени тяжести, а остальные 34 — легкие травмы. В то же время сообщалось о том, что 18 человек были госпитализированы.
На месте происшествия из автобуса вытекло масло. Из-за угрозы пожара сотрудникам полиции пришлось принять дополнительные меры безопасности.
Водитель автобуса рассказал, что не справился с управлением, так как дорога стала скользкой из-за дождя, и врезался в электрический столб и бетонные ограждения посреди дороги. В результате этого транспортное средство и перевернулось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Таиланде в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 11 туристов из России и Белоруссии. Инцидент произошел на территории одного из отелей района Сай Йок.
