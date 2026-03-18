Суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции ученого Бутягина

Лилия Килячкова
Александра задержали 11 декабря 2025 года в Польше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщили близкие ученого из Эрмитажа в Telegram-канале.

«В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции», — говорится в публикации.

Адвокаты ученого также сообщили, что в материалах дела отсутствуют доказательства разрушения им археологических памятников, а сумма ущерба ничем не подтверждена и не соответствует реальному ущербу.

«Экспертное заключение классифицирует действия Бутягина как проведение раскопок и не указывает ни то, какие именно элементы объекта «Древний город Мирмекий» он якобы уничтожил, ни то, какова была бы их стоимость», — заявила защита Бутягина.

Кроме того, сторона защиты считает, что экстрадиция несет прямую угрозу жизни Александра Бутягина, если он окажется в украинском СИЗО. Также, по мнению защиты, процесс над археологом на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда. Срок давности по статье, вменяемой Украиной Бутягину, вышел в 2024 году.

«Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции – защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции», — отметили в публикации.

Сотрудника Эрмитажа задержали в начале декабря по запросу Киева якобы за незаконные раскопки в Крыму. Бутягин все обвинения отверг. Но, по словам наших дипломатов, угроза высылки остается высокой. На Украине ученому грозит до десяти лет тюрьмы.

