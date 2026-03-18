«Отодвинули, ничего не сообщают»: отец археолога Бутягина о контактах с сыном

Семье задержанного в Польше археолога Бутягина не дают общаться с сыном

Отец российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины, сообщил, что семья практически не получает информации о его состоянии и ходе дела. Об этом родитель мужчины, математик и программист Михаил Бутягин рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По его словам, родственники узнают новости о сыне с большим опозданием. Он отметил, что лишь недавно узнал о письмах, которые археолог отправлял своей избраннице.

«Если бы только вам, мне тоже ничего не сообщают. Я вот только сегодня узнал, что были письма к жене (официально Александр Бутягин не женат. — Прим. ред.)», — сказал он.

Также Бутягин сообщил, что семье передали некоторые фотографии, однако подробности остаются неясными. По его словам, близкие фактически оказались отстранены от коммуникации.

«Я пару недель пытался добиться, что же там он писал… Только сегодня вот что-то дошло, наконец. А то, какие ему фотографии передали, вот я сейчас пытаюсь выяснить… Нас как-то отодвинули. И ничего не сообщают», — добавил он.

По словам отца ученого, основной контакт с Александром Бутягиным поддерживает его возлюбленная Надежда, сотрудница археологического музея, участвовавшая вместе с ним в экспедициях. Однако, как рассказал Бутягин-старший, напрямую с семьей она практически не общается.

«Она все время писала, что занята завтра. А эти завтраки тянулись недели полторы», — отметил он.

Иногда у археолога все же получалось выйти на связь. По словам отца, один из недавних разговоров длился всего несколько минут. Ранее он также отправлял сыну письма, однако затем связь неожиданно прекратилась.

«Мне сообщали, что есть оказия послать письмо, я посылал. А потом вдруг все это затихло насмерть», — рассказал он.

В данный момент Бутягин-старший пытается придумать темы для писем, чтобы поддержать сына и занять его мысли. Он предложил археологу начать новую книгу.

«Я вот как сижу, придумываю какую-нибудь идею ему подкинуть, чем ему заняться… Я подал ему идею написать про своих родственников с Украины», — сказал отец ученого.

Он также ожидает новых новостей от адвоката, который должен сообщить о развитии дела после очередного судебного заседания. По словам Бутягина-старшего, защита намерена оспаривать решение, если судья поддержит экстрадицию.

«Судья примет решение об экстрадиции, адвокат скажет, что судья уже не числится судьей… подаст апелляцию, и все потянется дальше», — отметил он и добавил, что процесс может затянуться надолго.

Задержание археолога Александра Бутягина

Александр Бутягин — известный российский археолог и руководитель отдела античной археологии Эрмитажа. Его задержали в Варшаве по запросу Киева в начале декабря 2025 года. Украинская сторона обвиняет ученого в незаконных археологических работах в Крыму и требует его экстрадиции.

Сам археолог отверг предъявленные обвинения. По данным защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения ущерба археологическим памятникам, а срок давности по вменяемой Бутягину статье истек в 2024 году. Об этом ранее писал 5-tv.ru.

Если экстрадиция состоится, на Украине ученому может грозить до десяти лет лишения свободы. Российские дипломаты заявляли, что предпринимают усилия для защиты и возвращения Бутягина на родину.

