Цифровой капкан: как онлайн-платформы заманивают женщин в сексуальное рабство

Daily Mail: онлайн-платформы заманивают женщин в сексуальное рабство

В Великобритании участились случаи вовлечения женщин в нелегальный секс-бизнес через специализированные интернет-площадки. Об этом сообщает Daily Mail.

Историю одной из пострадавших, названной в целях безопасности Джудит, использовала в своем докладе независимый комиссар по борьбе с современным рабством Элеонора Лайонс. По данным эксперта, за последние пять лет масштабы сексуальной эксплуатации в стране выросли на 86%. Это напрямую связано с бесконтрольной деятельностью сайтов по продаже интимных услуг.

Преступные группы и сутенеры мастерски используют финансовую уязвимость женщин, чтобы лишить их воли и контроля над собственной жизнью.

Джудит, будучи женщиной с образованием, оказалась в ловушке после развода, когда осталась без средств к существованию. Манипуляторы постепенно приучали ее к мысли о «легком» заработке в интернете, скрывая истинные риски.

В итоге ее аккаунтом на специализированном сайте завладел сутенер. Он не только забирал все заработанные деньги, но и полностью контролировал ее передвижения, бронируя отели и назначая встречи с клиентами от ее имени.

«То, что в интернете выглядело как независимость, вовсе ею не было. Я не контролировала ни свой профиль, ни финансы, ни то, к кому меня отправляли. Я чувствовала себя в капкане, потому что уход означал потерю всего», — поделилась пострадавшая.

Согласно отчету, из 63 тысяч проанализированных объявлений на 12 популярных ресурсах более половины имеют явные признаки торговли людьми.

Авторы доклада критикуют действующее законодательство о безопасности в интернете за недостаточность мер. На подобных площадках часто отсутствуют системы проверки возраста, что приводит к вопиющим случаям.

Джудит рассказала, что ей поступали звонки даже от подростков, которых подстрекали взрослые.

Комиссар призвала к немедленному введению обязательной идентификации пользователей и усилению ответственности владельцев сайтов за размещаемый контент.

В настоящее время Джудит удалось вернуться к нормальной жизни только благодаря вмешательству семьи и длительной терапии. Однако эксперты предупреждают, что многие другие жертвы остаются без шанса на спасение из-за отсутствия помощи со стороны социальных служб.

