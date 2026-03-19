Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения

Дарья Орлова
Даже если у вас нет злого умысла, вы можете столкнуться с проблемами с законом.

Какие растения запрещено выращивать на участке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Юрист Хаминский: выращивание мака и голубого лотоса на участке грозит сроком

Выращивание некоторых культур на даче может закончиться не только штрафом, но и реальным лишением свободы. Об этом РИА Новости рассказал юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, речь идет о растениях, содержащих наркотические или психотропные вещества. В перечень входят конопля, мак снотворный, гавайская роза, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, мимоза хостилис и голубой лотос. Культивирование таких культур запрещено законом.

Специалист подчеркнул, что ответственность наступает не только за умышленное выращивание, но и за бездействие владельца участка. Если на территории появляются дикорастущие растения с запрещенными веществами, их необходимо своевременно уничтожить.

Юрист пояснил, что за несвоевременное уничтожение таких растений может грозить штраф до четырех тысяч рублей, а за их выращивание предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

Он также отметил, что уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает в случаях, когда количество растений признается крупным или особо крупным размером. Например, крупным считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли, и в таком случае наказание может предусматривать лишение свободы на срок до восьми лет.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«Билет в один конец»: история российского археолога Бутягина, которого Польша хочет передать Украине
2:21
Сотни солдат ВСУ пропали в «черной дыре» в Харьковской области
2:15
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
2:00
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
1:52
Исторический максимум: госдолг США рекордно вырос
1:48
Студентка-киллер отказалась признать вину за попытку убить пенсионерку молотком

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео