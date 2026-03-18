Самое долгое патриаршество в истории церкви: в Грузии прощаются с католикосом

Гроб с телом патриарха вынесли из Патриархии в старом городе. Сейчас пешая процессия направляется в Главный кафедральный собор, где каждый желающий сможет проститься с Каталикосом. Верующие заранее занимали места по обеим сторонам улиц, чтобы быть поближе к процессии.

Это было самое долгое патриаршество в истории Грузинской церкви — 48 лет. А что теперь? Бесспорный авторитет каталикоса — признавали все. Независимо от политических взглядов. Он всегда был сторонником теплых отношений с Россией. И даже в годы, когда страной правили откровенные русофобы, не боялся говорить правду. Он сам показывал пример. Регулярно посещал Россию.

Из-за твердой позиции для прозападных сил в Грузии каталикос был фигурой крайне неудобной.

«Его авторитетом в свое время, конечно, пытался пользоваться тогдашний лидер Грузии, я имею ввиду Саакашвили, но все-таки его патриарх или позиция была далекая от политических интересов этого интригана», — сказал профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин.

Стало понятно: в Грузии есть силы, готовые на все. Лишь бы убрать неудобного патриарха.

В 2017-м Каталикос был на лечении в Берлине. В это время в аэропорту Тбилиси задержали священника Георгия Мамаладзе. С цианидом калия. Следствие установило, что Мамаладзе намеревался совершить убийство одного из находящихся там лиц. С этой целью он приобрел у человека, личность которого пока не установлена, яд цианид.

«На западе неоднократно было сказано, что православие — это враг и православие нужно уничтожить. Не только в Грузии, но и в первую очередь в России. Мне кажется это не для кого секрета не представляет», — сказала экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Такой сценарий уже отработан.

После госпереворота в Киеве майданные власти создали свою секту. Параллельно с канонической Украинской православной церковью. Так называемый вселенский патриарх — он открыто действует в интересах Запада — с радостью предоставил раскольникам автокефалию. С тех пор там захваты православных храмов, избиения прихожан стали нормой.

В Грузии была попытка устроить свой майдан после того, как на парламентских выборах победила партия «Грузинская мечта». Процесс евроинтеграции приостановили. Оппозиция обвиняла в неудачах и патриарха.

«Недавно ушла в отставку по истечении срока Саломе Зурабишвили. Она прямо заявляла о том, что им не получается превратить Грузию в форкус против восстания России, и говорила, что, к сожалению, долго уже живет Патриарх», — сказал руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии, священник Альвиан Тхелидзе.

Слово каталикоса успокаивающе действовало даже на непримиримых оппонентов. Сейчас исключать нельзя — ситуацией могут воспользоваться те, кто жаждет реванша. По регламенту, нового патриарха должны выбрать не раньше, чем через 40 дней, но не позже двух месяцев с момента смерти католикоса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.